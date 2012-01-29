В Англии разработали специальный костюм, позволяющий ощутить все "прелести" старости здесь и сейчас. Шлем и ошейник давят на шею и позвоночник: боль и тяжесть в суставах не заставят себя долго ждать. Утяжеляющие браслеты и ленты уменьшают амплитуду движения рук и ног. Желтые очки размывают и обесцвечивают изображение, а наушники передают искаженный звук. Букет ощущений не из приятных, однако позволяют задуматься молодежь о собственном здоровье уже сегодня и подойди к неизбежному возрастному периоду хоть минимально подготовленным.