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В Англии разработали специальный костюм, позволяющий ощутить все прелести старости

29 января 2012 08:30
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В Англии разработали специальный костюм, позволяющий ощутить все "прелести" старости здесь и сейчас. Шлем и ошейник давят на шею и позвоночник: боль и тяжесть в суставах не заставят себя долго ждать. Утяжеляющие браслеты и ленты уменьшают амплитуду движения рук и ног. Желтые очки размывают и обесцвечивают изображение, а наушники передают искаженный звук. Букет ощущений не из приятных, однако позволяют задуматься молодежь о собственном здоровье уже сегодня и подойди к неизбежному возрастному периоду хоть минимально подготовленным. 

В Англии разработали специальный костюм, позволяющий ощутить все прелести старости -1

В Англии разработали специальный костюм, позволяющий ощутить все прелести старости -3

В Англии разработали специальный костюм, позволяющий ощутить все прелести старости -5

# Здоровье

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