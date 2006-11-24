В американском городе Балтимор хирурги провели уникальную операцию

Специалисты Медицинского центра Джона Хопкинса впервые в мире одновременно пересадили почки сразу пяти пациентам.

Родственники четырех из них сдали органы, чтобы спасти родных. Пятый получил почку от живого донора - человека, не имевшего к нему никакого отношения.

Пересадка почек проводилась одновременно 12 хирургами в нескольких операционных и продолжалась более десяти с половиной часов. В проведении и подготовке участвовали десятки врачей, санитаров, фармацевтов, психологов, специалистов по техническому обеспечению и социальных работников.

Директор отделения трансплантологии Медицинского центра Хопкинса Роберт Монтгомери отметил, что "подобная операция несомненно очень важна. В первую очередь, конечно, для пациентов. Они получили шанс вести нормальную жизнь. Однако, подобная операция действительно очень важна и для нас. Опыт, который мы приобрели неоценим. Это поможет в дальнейшем не только проводить подобные и операции, но и совершенствоваться в данном направлении".

Получившие донорские органы люди жили в разных штатах, и до операции не были знакомы друг с другом. Сложная комбинация, в ходе которой каждый из нуждавшихся в пересадке получил подходящий ему орган, стала возможна благодаря появлению пятого донора. Женщина из Западной Вирджинии, выразила готовность безвозмездно отдать свою почку любому нуждающемуся в пересадке человеку.

В центре трансплантологии американского города Балтимор уже делали двойную и даже тройную пересадку почек. Нынешняя уникальная операция доказала способность совершенствования путей и способов проведения сложных трансплантаций.