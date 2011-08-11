В 34-й поликлинике Минска инфокиоск полностью заменил очереди

Кроме того, в инфокиоске можно забронировать талон и даже записаться на прохождение водительской комиссии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
К слову, заказывать талоны можно будет и через Интернет.
Дмитрий Шевцов, главный врач УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района Минска»
Это развитие информационных технологий, минимизация очередей. А пациенты могут заказать талоны не только при обращении в регистратуру, позвонив по телефону, а и через Интернет, и через инфокиоск, который установлен.
Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Наше желание – чтобы такие инфокиоски были во всех наших поликлиниках.