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В 34-й поликлинике Минска инфокиоск полностью заменил очереди

11 августа 2011 18:30
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Умная машина подскажет пациентам всю необходимую информацию о работе учреждения, перечень платных услуг и график приема докторов.

Кроме того, в инфокиоске можно забронировать талон и даже записаться на прохождение водительской комиссии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, заказывать талоны можно будет и через Интернет.

Дмитрий Шевцов, главный врач УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района Минска»
Это развитие информационных технологий, минимизация очередей. А пациенты могут заказать талоны не только при обращении в регистратуру, позвонив по телефону, а и через Интернет, и через инфокиоск, который установлен.

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Наше желание – чтобы такие инфокиоски были во всех наших поликлиниках.

# Здоровье

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