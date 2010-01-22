Увлажняющий крем во время сильных морозов врачи советуют не использовать

Перед выходом на улицу ни в коем случае нельзя смазывать лицо увлажняющим кремом. Он содержит воду, отчего значительно увеличивает риск отморожения. Защитить кожу поможет жирный (питательный) крем.

На время сильных морозов всем жителям Беларуси лучше отказаться от употребления алкоголя и использования увлажняющих кремов, так как и то, и другое в холодную погоду опасно для здоровья. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском комбустиологическом центре.

Пребывание на холоде грозит отморожением таких уязвимых частей тела, как лицо, уши, пальцы, руки, ноги. Из-за мороза, даже не очень сильного, наступают спазмы сосудов и в результате нарушается кислородное питание кожи и подкожной клетчатки. На коже появляются бледные участки, которые в тепле начинают болеть.

Специалисты считают, что травмы от высокой и от низкой температуры в принципе схожи. Однако отморожения значительно опаснее, чем ожоги. Ожоговые повреждения видны невооруженным глазом, и врачам понятно, какие органы и ткани нуждаются в помощи. При отморожениях трудно сразу определить, где именно и какие нарушения произошли.

К наиболее опасным при отморожении врачи относят два фактора: длительное воздействие мороза на кожу и неправильные действия пострадавших. В первом случае сравнительно неопасные первая и вторая степени отморожения могут перейти в третью. Тогда начнется некроз (или омертвение тканей). Неправильные же действия пострадавших могут спровоцировать длительные воспалительные реакции, из-за которых в организме вырабатываются токсичные вещества. Тогда приходится проводить лечение в стационаре, а порою и ампутировать поврежденную часть тела.

Чтобы избежать неприятных последствий мороза, в первую очередь перед выходом на улицу нужно тепло одеться. Лучше отдать предпочтение варежкам, а не перчаткам, носкам из натуральных, а не синтетических материалов.

Если уберечься от холода все же не удалось и некоторые участки тела замерзли, потеряли чувствительность, побелели, категорически запрещено их растирать, особенно снегом. Это только усугубит переохлаждение и может привести к образованию микротравм. В таких случаях нужно как можно быстрее добраться до теплого помещения.

Далее очень полезно выпить горячий и сладкий чай, так как глюкоза помогает восстанавливать поврежденные ткани. Ни в коем случае нельзя лечиться коньяком и прочими алкогольными напитками. Они тормозят деление клеток, и повреждение тканей увеличивается. Согреться можно, приняв теплую (но не горячую) ванну или сделав горчичную ванну для ног.

Покраснение в тепле ранее бледных отмороженных частей - хороший признак. Значит, приливает кровь и организм восстанавливается. Наутро лицо может стать отечным, что также положительно. Ведь ночью к поврежденным участкам поступила дополнительная жидкость, которая выведет все вредные продукты обмена веществ, которые появились из-за отморожения. Но если белые пятна на коже долго не проходят и боль не утихает, нужно срочно обратиться к докторам.

Врачи напоминают, что получить серьезное переохлаждение можно и при более высокой температуре, чем установилась сейчас на большей части Беларуси. На это влияют еще влажность воздуха и сила ветра. Кроме того, отморожениям способствуют переутомление, неполноценное питание, алкогольное опьянение, тесная одежда и обувь. Повышают риск и некоторые заболевания: нарушенное кровообращение в сосудах, нервные и эндокринные расстройства. Сопротивляемость к холоду снижается с возрастом у курильщиков.