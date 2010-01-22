Увлажняющий крем во время сильных морозов врачи советуют не использовать

На время сильных морозов всем жителям Беларуси лучше отказаться от употребления алкоголя и использования увлажняющих кремов, так как и то, и другое в холодную погоду опасно для здоровья. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском комбустиологическом центре.
Пребывание на холоде грозит отморожением таких уязвимых частей тела, как лицо, уши, пальцы, руки, ноги. Из-за мороза, даже не очень сильного, наступают спазмы сосудов и в результате нарушается кислородное питание кожи и подкожной клетчатки. На коже появляются бледные участки, которые в тепле начинают болеть.
Специалисты считают, что травмы от высокой и от низкой температуры в принципе схожи. Однако отморожения значительно опаснее, чем ожоги. Ожоговые повреждения видны невооруженным глазом, и врачам понятно, какие органы и ткани нуждаются в помощи. При отморожениях трудно сразу определить, где именно и какие нарушения произошли.
К наиболее опасным при отморожении врачи относят два фактора: длительное воздействие мороза на кожу и неправильные действия пострадавших. В первом случае сравнительно неопасные первая и вторая степени отморожения могут перейти в третью. Тогда начнется некроз (или омертвение тканей). Неправильные же действия пострадавших могут спровоцировать длительные воспалительные реакции, из-за которых в организме вырабатываются токсичные вещества. Тогда приходится проводить лечение в стационаре, а порою и ампутировать поврежденную часть тела.
Чтобы избежать неприятных последствий мороза, в первую очередь перед выходом на улицу нужно тепло одеться. Лучше отдать предпочтение варежкам, а не перчаткам, носкам из натуральных, а не синтетических материалов.
Если уберечься от холода все же не удалось и некоторые участки тела замерзли, потеряли чувствительность, побелели, категорически запрещено их растирать, особенно снегом. Это только усугубит переохлаждение и может привести к образованию микротравм. В таких случаях нужно как можно быстрее добраться до теплого помещения.
Далее очень полезно выпить горячий и сладкий чай, так как глюкоза помогает восстанавливать поврежденные ткани. Ни в коем случае нельзя лечиться коньяком и прочими алкогольными напитками. Они тормозят деление клеток, и повреждение тканей увеличивается. Согреться можно, приняв теплую (но не горячую) ванну или сделав горчичную ванну для ног.
Покраснение в тепле ранее бледных отмороженных частей - хороший признак. Значит, приливает кровь и организм восстанавливается. Наутро лицо может стать отечным, что также положительно. Ведь ночью к поврежденным участкам поступила дополнительная жидкость, которая выведет все вредные продукты обмена веществ, которые появились из-за отморожения. Но если белые пятна на коже долго не проходят и боль не утихает, нужно срочно обратиться к докторам.
Врачи напоминают, что получить серьезное переохлаждение можно и при более высокой температуре, чем установилась сейчас на большей части Беларуси. На это влияют еще влажность воздуха и сила ветра. Кроме того, отморожениям способствуют переутомление, неполноценное питание, алкогольное опьянение, тесная одежда и обувь. Повышают риск и некоторые заболевания: нарушенное кровообращение в сосудах, нервные и эндокринные расстройства. Сопротивляемость к холоду снижается с возрастом у курильщиков.