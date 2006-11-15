Утверждена Концепция санаторно-курортного лечения и оздоровления населения

В документе определены важнейшие принципы организации в Беларуси этого вида помощи.Это доступность, социальная гарантированность, плановость, высокая эффективность и использование природных лечебных факторов.Приоритет - лечение больных детей и других граждан льготных категорий. Под особым контролем - использование бюджетных средств. Цены должны устанавливаться на едином уровне для всех потребителей с учетом состояния рынка и с использованием скидок.