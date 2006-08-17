Прямой эфир

Уточнить диагноз и подобрать адекватную терапию сердечно-сосудистых заболеваний станет проще

17 августа 2006 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Октябрьском районе столицы в сентябре откроется Центр профилактики и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Он расположится на базе 3-й Центральной клинической поликлиники. Его задачей станет качественная и доступная кардиологическая помощь жителям района.

Профилактическое направление кардиологии - одно из основных в медицине. Оно не дает мгновенного результата, но окупается в будущем. Именно благодаря такому подходу европейские страны добились значительных результатов по снижению смертности от сердечных заболеваний. Теперь подобную практику внедряют и в столичных учреждениях здравоохранения.

В центре будут проводить суточное мониторирование электрокардиограммы и артериального давления.  Технология процесса выглядит так: больному прикрепляют на пояс специальный пейджер, подключают. Пациент уходит на 24 часа и занимается обычными делами. Все это время прибор снимает и записывает показания. Такое исследование помогает уточнить диагноз и подобрать адекватную терапию.

В центре будут оказывать и консультативную помощь пациентам: научат измерять артериальное давление, составят индивидуальный план борьбы с факторами риска.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
17 августа 2006 08:45

Средиземноморью грозит экологическая катастрофа

16 августа 2006 12:05

Что важнее: здоровье или безопасность?

15 августа 2006 12:04

Собака - лучший друг человека