Уточнить диагноз и подобрать адекватную терапию сердечно-сосудистых заболеваний станет проще

В Октябрьском районе столицы в сентябре откроется Центр профилактики и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Он расположится на базе 3-й Центральной клинической поликлиники. Его задачей станет качественная и доступная кардиологическая помощь жителям района.

Профилактическое направление кардиологии - одно из основных в медицине. Оно не дает мгновенного результата, но окупается в будущем. Именно благодаря такому подходу европейские страны добились значительных результатов по снижению смертности от сердечных заболеваний. Теперь подобную практику внедряют и в столичных учреждениях здравоохранения.

В центре будут проводить суточное мониторирование электрокардиограммы и артериального давления. Технология процесса выглядит так: больному прикрепляют на пояс специальный пейджер, подключают. Пациент уходит на 24 часа и занимается обычными делами. Все это время прибор снимает и записывает показания. Такое исследование помогает уточнить диагноз и подобрать адекватную терапию.

В центре будут оказывать и консультативную помощь пациентам: научат измерять артериальное давление, составят индивидуальный план борьбы с факторами риска.