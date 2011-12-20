Прямой эфир

Урачы салігорскай бальніцы пачалі лячыць пацыентаў у баракамеры. Працэдуры распісаны на два тыдні наперад

20 декабря 2011 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Абсталяванне атрымалі ад Міністэрства аховы здароўя па праграме перааснашчэння раённых бальніц.

У медыцыне баракамера выкарыстоўваецца як у лячэбных, так і ў прафілактычных мэтах. Салігорск даўно меў патрэбу ў баратэрапіі. Працэдура дае станоўчы эфект пры парушэннях пазваночніка, чэрапна-мазгавых траўмах, захворваннях страўніка.

Сёння жадаючых апрабаваць на сабе новы метад шмат. Працэдуры распісаны на два тыдні наперад. Аптымальная колькасць сеансаў – ад пяці да дзесяці, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Валерый Віннікаў, урач-анэстэзіёлаг-рэаніматолаг Салігорскай ЦРБ:
Вообще, это лечение кислородом под повышенным давлением. Кислород растворяется в плазме крови и с ней доставляется во все клетки всех органов. Происходят обменные процессы: старые клетки заменяются в процессе обмена кислорода на новые, молодые.

Аляксандр Ізотаў, пацыент:
Третья процедура, еще осталось семь. Я для своего здоровья захотел, потому что тяжелые условия работы в шахте. Нужно пополнить запас кислорода в организме.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
19 декабря 2011 16:53

Белорусские и казахстанские хирурги достигли договоренности о проведении совместных операций, а самых сложных пациентов будут направлять в Беларусь

19 декабря 2011 16:32

В Шклове после реконструкции открылась станция скорой медицинской помощи

19 декабря 2011 06:59

Белорусские трансплантологи помогли провести первую пересадку печени в Казахстане