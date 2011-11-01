Уникальную операцию провели белорусские хирурги — аутотрансплантацию доли лёгкого

Операция длилась почти 5 часов. Пациент идёт на поправку и готовится к выписке.

Отметим, что таких сложных операций в мире насчитывается не более десяти. На территории СНГ их вообще не выполняли. В планах белорусских медиков аутотрансплантация печени.

К слову, за границей подобная операция стоила бы порядка 80 тысяч долларов. Белорусские хирурги провели её бесплатно, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Жарков, главный научный сотрудник отдела торакальной онкопатологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Вернули в организм небольшой участок лёгкого с бронхом с диаметром примерно в три раза меньшим, чем диаметр главного бронха. И нижнюю лёгочную вену мы вшили в культю верхнелёгочной вены, практически в предсердие. То есть, технически это достаточно сложная кропотливая работа, и выполнить такую операцию внутри человека не представлялось возможным, потому что с пережатыми сосудами доля лёгкого нормально сохраняет свою жизнеспособность в течение 5-10 минут максимум.

Сергей Лесков, научный сотрудник отдела торакальной онкопатологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Это первая операция, мы к ней долго готовились и неоднократно выполняли все её элементы, работая с различными больными. Просто так получилось, что в этой операции они сложились в одно целое.