Прямой эфир

Уникальную операцию на сердце выполнили белорусские и российские кардиохирурги во главе с академиком Акчуриным

19 октября 2011 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Медики заменили поврежденный клапан на искусственный протез, используя новейшие технологии. Для нашей страны это первый подобный опыт.

Такой метод позволяет уменьшить хирургическое вмешательство, заменяя операцию на открытом сердце, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология»:
Эту операцию не проводят тем пациентам, кому можно выполнить обычную стандартную операцию протезирования артального клапана, пластику. Это, как правило, больные достаточно пожилого возраста с огромным количеством сопутствующих заболеваний — там, где риск обычной хирургии превышает 50 %.

# Здоровье # Операции на сердце

Другие новости рубрики

Все новости
14 октября 2011 18:52

В белорусские роддома приезжают из России

13 октября 2011 17:56

Праздник для мам, дети которых находятся в минском хосписе

13 октября 2011 16:24

Во 2-ую детскую клиническую больницу г. Минска приехали японские и белорусские клоуны