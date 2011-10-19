Уникальную операцию на сердце выполнили белорусские и российские кардиохирурги во главе с академиком Акчуриным

Такой метод позволяет уменьшить хирургическое вмешательство, заменяя операцию на открытом сердце, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология»:
Эту операцию не проводят тем пациентам, кому можно выполнить обычную стандартную операцию протезирования артального клапана, пластику. Это, как правило, больные достаточно пожилого возраста с огромным количеством сопутствующих заболеваний — там, где риск обычной хирургии превышает 50 %.