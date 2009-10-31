Украина закрыла учебные заведения из-за свиного гриппа

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко закрыла все учебные заведения, кинотеатры и запретила общественные собрания людей по всей стране на три недели, сославшись на эпидемию свиного гриппа.

Правительство Тимошенко также объявило карантин в девяти западных областях Украины, где, по данным властей, отмечено более 30 тысяч случаев опасной вирусной инфекции.

По данным Русской Службы BBC, в этом регионе в последние дни было зафиксировано более 30 смертей от неустановленных причин, и в Минздраве Украине считают, что их наиболее вероятной причиной был свиной грипп. В 11 случаях этот диагноз уже подтвержден.

Президент страны Виктор Ющенко потребовал от правительства разработать план конкретных мер для борьбы с эпидемией, а также поручил областным властям создавать информцентры, чтобы сообщать населению оперативную информацию о распространении вируса.

Украина заявила, что обратится за гуманитарной помощью к странам, у которых есть препараты против вируса A/H1N1.

По словам секретаря Совета по национальной безопасности страны Раисы Богатыревой, эксперты советуют, чтобы в состав гуманитарной помощи входили такие препараты как «Тамифлю», респираторные и хирургические маски, которых, как отметила Богатырева, «катастрофически не хватает», а также аппараты искусственного дыхания.

Россия и Польша уже заявили о своей готовности помочь Украине.

На 17 января на Украине назначены президентские выборы, и Тимошенко является одним из основных кандидатов. Впрочем, она заявила, что на время эпидемии приостанавливает свою избирательную кампанию. Давний соперник Тимошенко, президент Виктор Ющенко, будет добиваться переизбрания, и в воскресенье в Киеве должна была состояться массовая манифестация в его поддержку. Неясно, помешает ли этому введенный премьер-министром запрет на митинги.

Тимошенко также ограничила перемещения граждан из одной области в другую «без особой необходимости». Она сказала, что правительство разработает специальные режимы, регламентирующие детали этих ограничений. Карантин введен в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

На рынках во Львове раскупили все лимоны – традиционно считается, что они усиливают иммунитет, - а в супермаркетах цены на цитрусовые поднялись в два раза.

Запасов фармацевтических препаратов против вируса A/H1N1 во Львове хватит на три-четыре дня, но власти в Киеве пообещали дополнительные поставки, сообщил местный губернатор Николай Кмить.

Тимошенко в пятницу посетит Тернопольскую область, которую она назвала эпицентром эпидемии.

Она пообещала «круглосуточный контроль» за всеми аптеками на Украине, чтобы проследить, что в них имеется установленный правительством минимум лекарственных средств и что они не завышают цены.

И Тимошенко, и Ющенко заверили, что лекарств от свиного гриппа на Украине закуплено достаточно, но Ющенко пообещал попросить у международных организаций еще, если их станет не хватать.