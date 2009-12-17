Ученые расшифровали генетический код рака кожи и легких

По мнению специалистов, это открытие за последние десять лет стало значимым прорывом в исследованиях онкологических заболеваний. В течение ближайших лет Международный консорциум генома рака, объединяющий ученых из десяти стран, намерен раскрыть коды 50 разновидностей этого страшного заболевания. Специалисты из Великобритании в настоящее время занимаются исследованием рака груди, в Японии — рака печени, в Индии — ротовой полости, в Китае — желудка, в США — мозга и поджелудочной железы, передает БЕЛТА. Общая стоимость проекта составляет почти $1 млрд.