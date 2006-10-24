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Ученые Центрального ботанического сада вывели новые сорта растений

24 октября 2006 11:04
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Для выращивания в хозяйствах и на приусадебных участках ученые предлагают восемь новинок - это душица, зверобой, лук, расторопша и другие растения. Эти сорта, по словам специалистов, обеспечат гарантированное качество продукции для фармацевтической и пищевой промышленности. Специалисты отметили, что в настоящее время в промышленных масштабах в Беларуси выращивается лишь 10 видов лекарственных растений, в то время как почвенно-климатические условия страны позволяют культивировать в открытом грунте около 100 видов целебной флоры.
# Здоровье

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