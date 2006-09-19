У Всемирной организации здравоохранения недостаточно средств для борьбы с птичьим гриппом

Об этом 19 сентября заявил генеральный директор ВОЗ - Андерс Нордстрем. Для эффективного противодействия этой опасной инфекционной болезни необходимы от 90 до 100 млн. долларов на два года. Пока же в распоряжении Всемирной организации здравоохранения имеется лишь половина этой суммы.

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал власти государств выделять больше денег на борьбу с птичьим гриппом на их собственной территории.

Напомним, с начала эпидемии в 2003 году от вируса птичьего гриппа H5N1 погибли более 140 человек.