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У Всемирной организации здравоохранения недостаточно средств для борьбы с птичьим гриппом

19 сентября 2006 10:55
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Об этом 19 сентября заявил генеральный директор ВОЗ - Андерс Нордстрем. Для эффективного противодействия этой опасной инфекционной болезни необходимы от  90  до  100  млн. долларов на два года.  Пока же в распоряжении Всемирной организации  здравоохранения имеется лишь половина этой суммы.
Глава Всемирной организации  здравоохранения призвал власти государств выделять больше денег на борьбу с птичьим гриппом на их собственной территории.
Напомним, с  начала  эпидемии  в 2003 году от вируса  птичьего гриппа  H5N1 погибли более 140 человек.
# Здоровье

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