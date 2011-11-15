Основная причина снижения зрения у школьников – это большая зрительная нагрузка, переутомление глаз, связанное с частым чтением, письмом и плохим освещением.

Оксана Некрасова, главный педиатр Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Снижение остроты зрения – это остро стоящая проблема. По результатам осмотра мы видим, что у детей, поступающих в первый класс, снижение остроты зрения отмечается всего лишь у 7-10%, а, когда дети получают достаточный багаж знаний, уже к старшим классам, 30% школьников, к сожалению, страдают снижением остроты зрения. В старшем возрасте это уже не просто снижение остроты зрения, а заболевание миопией.

Жанна Дубровская, врач-офтальмолог:

Важны режимные моменты. Это достаточный отдых, достаточный сон. У школьников младших классов сон должен длиться не меньше 10-11 часов, у старшеклассников – не меньше 8-9 часов. Пища у школьника должна содержать большое количество витаминов – фрукты, овощи, полноценный белок.

Для детей с нарушением зрения требуется организовать дома особое рабочее место. К примеру, во время выполнения домашних заданий, настольная лампа должна иметь мощность не менее 60 Вт.

Жанна Дубровская:

При верхнем освещении настольная лампа должна располагаться слева. Расстояние от уровня глаз до уровня текста – не меньше 33-35 сантиметров.

Глаза школьника нуждаются в частом отдыхе. Поэтому через каждые полчаса чтения или письма следует делать десятиминутные перерывы. В это время ребенок может бегать, прыгать, смотреть в окно или делать гимнастику для глаз.

– К кончику носа, а теперь максимально ручку отведи.

Гимнастика для глаз представляет собой простейшие движения глазами из стороны в сторону, вверх и вниз, а также моргание и сжимание век. И еще родителям на заметку: одной из главных причин снижения зрения у детей медики считают длительный просмотр телевизора или частое нахождение ребенка у компьютера.

Жанна Дубровская:

Зрительную нагрузку нужно сделать оптимальной. Сократить время работы с компьютером, работы с мобильным телефоном, нахождения перед экраном телевизора.

Если ребенок вынужден долго сидеть за компьютером, он хотя бы должен делать перерывы и устраивать гимнастику для глаз. Экран телевизора должен находиться на расстоянии не менее трех метров от глаз ребенка.