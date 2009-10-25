У Эндрю Ллойда-Веббера обнаружен рак

Врачи поставили известному британскому композитору Эндрю Ллойду-Вебберу диагноз «рак предстательной железы». Как сказала представитель Ллойда-Веббера, рак обнаружен «на ранней стадии».

«Эндрю сейчас проходит курс лечения и, ожидается, что он полностью вернется к работе до конца этого года», — отметила она.

Ранее композитор объявил о написании продолжения своего знаменитого мюзикла «Призрак Оперы». Действие нового мюзикла под названием «Любовь никогда не умирает», премьера которого запланирована на март 2010 года в Лондоне, происходит спустя десять лет после событий, происходивших в произведении-оригинале.

Спектакль по роману Гастона Леру о любви композитора-изгоя к солистке парижской Оперы стал одной из самых успешных театральных постановок в мире. Его первая постановка состоялась осенью 1986 года в Лондоне, и за это время мюзикл во всем мире посмотрели свыше 80 миллионов зрителей.

Доходы от продажи билетов на «Призрака Оперы» превысили 3,2 миллиарда долларов, что втрое больше выручки от проката блокбастера «Титаник», сообщает NEWSru.com.