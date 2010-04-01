Прямой эфир

У Беларусі аптымізуюць структуру сельскай медыцыны

01 апреля 2010 16:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Галоўная мэта рэформы - палепшыць якасць медыцынскага абслугоўвання вяскоўцаў.

Наяўнасць у кожным населеным пункце медустановы — яшчэ не вырашэнне праблемы. Патрэбны кадры, новае абсталяванне.

Аптымізацыю сеткі медустаноў правялі ў Старадарожскім раёне. Акрамя цэнтральнай раённай бальніцы, тут працуюць 21 ФАП, 3 амбулаторыі і участковая лякарня ў вёсцы Шчыткавічы. Дарэчы, адна з лепшых у краіне. Грошы, якія раней, распыляліся па розных установах і не прыносілі здаровага эфекту, пайшлі на умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы вясковай клінікі. У выніку, узровень медыцынскіх паслуг тут не саступае гарадскому. Пра «вылечнасць» сельскай медыцыны — наш рэпартаж.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
01 апреля 2010 08:47

Герпес: симптомы, пути заражения, лечение, профилактика

31 марта 2010 13:41

Барак Обама подписал закон о компромиссных поправках к плану реформы здравоохранения США

30 марта 2010 14:24

Исследования: суждения людей о морали можно менять с помощью электрического тока