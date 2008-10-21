Тысячу зарубежных медпрепаратов на прилавках аптек вскоре могут заменить отечественные

Об этом сегодня в ходе заседания Совета Министров заявил глава концерна "Белбиофарм" Михаил Черепок. Реализация 16-ти инновационных проектов, в том числе с привлечением иностранных средств, по его словам, не только сократит перечень лекарств, производство которых сегодня нерентабельно, но и сведёт к минимуму количество убыточных предприятий. Однако, отметил глава концерна, отдельные не совсем ответственные инвесторы пока не позволяют "Белбиофарму" выйти на нужный объём инвестиций.



В качестве примера Михаил Черепок привёл создание совместных предприятий по производству топливного этанола в Мозыре и Бобруйске. Ирландская компания сорвала достигнутые ранее договоренности по реализации этих проектов.