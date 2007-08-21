Тысяча бешеных лисиц за полгода

Цифры статистики по выявленным случаям бешенства эпидемиологи не считают пугающими. Но предупреждают - осторожность при общении с животными не помешает. Опасны не только дикие звери, но и домашние любимцы.

Количество таких случаев по сравнению с прошлым годом в Беларуси уменьшилось почти вдвое. За первые полгода 2006 в стране было обнаружено более тысячи больных животных - в основном, это лисы. Но эпидемиологи по-прежнему призывают к предосторожности.

Укус - сам по себе травма, тем более, чреватая последствиями. Если напал домашний пес или, того хуже, дикий зверь, надо прийти к врачу как можно скорее. За полгода 2007 более 1800 минчан обратились за антирабической помощью - именно так называется помощь против возможного заражения. Выяснилось, что 31 человек пострадал именно от бешеных животных - причем почти все - за пределами Минска. Медики предупреждают: опасны не только укусы.

Кира Бриеде, врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии Октябрьского района Минска: "Не обязательно может быть укушенная рана. Сложность могут составлять также оцарапанные раны. Животные часто лижут себе лапы, поэтому на лапах у них тоже находится вирус. И оцарапанная рана, даже необширная, тоже представляет опасность."

Из 1800 пострадавших каждый третий - ребенок. В 3-й детской поликлинике заметили: летом такие неприятности бывают в несколько раз чаще, чем в другое время. В печальной статистике есть и наиболее типичные случаи.

Даже если характер покажет домашний питомец, врачи все равно советуют перестраховаться. И уже они решат, нужна ли антирабическая вакцина. В этом году такие прививки получили свыше 600 минчан.

Кира Бриеде, врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии Октябрьского района Минска: "Курс вакцин состоит из 6 прививок. Три вакцины назначают в 10-дневный период наблюдения за животным. Если животное здорово и не погибает в эти дни, мы не продолжаем вакцинацию. Но человеку не приносит никакого вреда эта вакцина."

В Минске 16 антирабических пунктов. Если несчастье все-таки случилось, рану обработают в любой поликлинике или больнице и потом уже направят в пункт для дальнейшей помощи. Ведь как показывает практика, от этой перестраховки зависит жизнь человека.

