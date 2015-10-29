Тяжело ли в Беларуси собрать все справки инвалиду, чтобы получить инвалидную коляску от государства?

«Пусть гибнут слабые и уродливые — первая заповедь нашего человеколюбия. Что вреднее любого порока? — сострадать слабым и калекам — христианство…». Так говорил Фридрих Ницше. Чуть позже он заболел множеством болезней и стал инвалидом. И тогда, надо полагать, он тысячу раз пожалел о словах, сказанных в здравии.

Согласно статистике, почти каждый двадцатый житель Беларуси официально является инвалидом. Вершину этого огромного немощного айсберга составляют инвалиды-колясочники. Их в Беларуси порядка 20 000. Минчанка Софья Фрадкина входит в эту страшную цифру. Нынешним летом после перелома шейки бедра бабушка стала затворницей.

Софья Фрадкина:

Вот мое окошко одно. Сижу, гляжу в телевизор.

После смерти мужа Софья Антоновна осталась одна. Детей Бог не дал. Женщина инвалид I группы. Обслуживать себя самостоятельно она не может. Год Софья Антоновна находилась под наблюдением социальной службы своего района. Затем свои услуги бабушке предложила благотворительная организация — Минский еврейский общинный дом. Патронажной сестрой стала Раиса Сергеевна Криволапова. Когда остро встал вопрос об инвалидной коляске, именно эта женщина проявила завидное участие и за 1 800 000 белорусских рублей с рук купила бывшую в употреблении коляску.

Софья Фрадкина:

По рекламе нашла. Поглядите, в ней и колеса спущенные. И потом там специально сделано, чтобы в туалет ходить, этого ящичка нет. И вообще я не залезу. Как вертолет...

Как же так получилось, что патронажная сестра Криволапова Раиса Сергеевна нашла время на поиск и покупку инвалидной коляски, но не на сбор документов, для получения бесплатной?

Кстати, после случая с ненужной коляской Софье Антоновне выделили новую помощницу, которой она очень довольна.

Софья Фрадкина:

В термос нальют мне супчика, а на ужин бутербродики лежат, бананы, виноград. Королевская еда.

То, что инвалидам первой группы полагаются бесплатные коляски, подтверждают и в Фонде социальной защиты

Надежда Лыскович, специалист по социальной работе:

Коляски положены инвалидам I группы. Для получения средств социальной реабилитации необходимы паспорт, инвалидное удостоверение, заключение ВКК или индивидуальную программу реабилитации.

Техника получения коляски достаточно проста. Нужно обратиться с перечисленными документами в Фонд социальной защиты населения вашего района и написать заявление. После этого можно получить инвалидную коляску или любое другое реабилитационное оборудование. Корреспондент программы вышел за рамки своих обязанностей и в свободное от работы время собрал все необходимые документы для Софьи Антоновны. На всю процедуру — от консультации и сбора документов до получения инвалидной коляски — ушло совсем не много времени. Через два дня пенсионерке привезли и инвалидную коляску, и ходунки. Бабушку Софию уважает и знает весь подъезд. Люди помогают как могут. Вот и сейчас сосед помог собрать и отрегулировать коляску.

Виталий Догиль:

Человек остался один. Помочь особо некому. Соседи, когда звонит, мы естественно выручаем. По-соседски, сколько можем. Но так получается, что ей все-таки приходится одной бороться. Человек в возрасте, тяжело передвигается, нужна помощь.

Рядом не только добрые и отзывчивые люди, но и купленная пресловутой Раисой Сергеевной коляска. Что теперь делать с ненужным агрегатом? Выбросить жалко. Вернуть продавцу? Но как? Ведь Софья Антоновна не знает ни имени его, ни звания. Женщина понимает, что коляска была куплена с рук у частного лица, и могут возникнуть вопросы

Вадим Пунько, адвокат:

Скорее всего, ей продавало частное физическое лицо. Поэтому здесь никаких ограничений нет. Цена договорная. Чтобы обезопасить себя от ненужных трат на судебные разбирательства, составляйте письменный договор.

Получается, достаточно было на бумаге от руки написать, что такой-то продал гражданину товар за энную сумму такого-то числа. Имея на руках даже такой документ, впоследствии можно было бы оспорить сделку и даже расторгнуть ее. Напомним, что коляску бабушке Софье помогла приобрести сотрудник благотворительного фонда Раиса Сергеевна. У кого купила и, главное, зачем, история умалчивает. А уже, собственно, и не интересно. Интересно другое. Почему проблемой бабушки занимался корреспондент, а не племянница, проживающая в пяти минутах ходьбы от тети Софии. Да, племянница два раза в неделю приносит продукты, но как жаль, что среди колбасы, хлеба и кефира не нашлось места для заботы, внимания и душевного тепла.

Софья Фрадкина:

Большое спасибо программе «Добро пожаловаться»! Здоровья вам на долгие годы и успехов в работе.

Огромное спасибо за теплые слова, Софья Антоновна! Рядом с вами находится много добрых и отзывчивых людей.