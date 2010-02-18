Турецкий телеканал оштрафовали за курящих персонажей мультфильма

Турецкий верховный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал частный телеканал TV8 за показ мультфильма о приключениях Тантана.

Поводом для претензий надзорного органа стало то, что отрицательные персонажи мультфильма курили на экране. Сумма штрафа составила 50 тысяч турецких лир (более 32 тысяч долларов).

Турецкие власти проводят масштабную кампанию по борьбе с курением. В связи с этим телекомпании не могут показывать фильмы, содержащие сцены курения. Обычно они обходят запрет, ретушируя сигареты в руках героев. Этот метод подвергается критике борцов с курением, которые считают, что ретушь только привлекает дополнительное внимание зрителей.

В 2008 году в Турции вступил в силу запрет на курение в общественных местах, а в 2009 году условия запрета стали еще строже. Турция является одной из самых курящих стран Европы: почти каждый третий взрослый турок курит, сообщает Lenta.ru.