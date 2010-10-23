Травяные чудо-стельки из Полесья претендуют на звание белорусского бренда

Жительница Бреста организовала производство обувных стелек по монастырским рецептам. Секрет ноу-хау — уникальная травяная начинка. Благодаря ей и ноги не устают, и организм очищается.

Стельки от Герты Онискевич на Брестчине уже называют местным брендом. Как утверждает сама травница, сделаны они по древним монастырским рецептам. Уникальный фитосостав — едва ли не настоящая фабрика здоровья в ботинке. Травяная начинка имеет мощное бактерицидное действие. Она обеспечивает вентиляцию стопы, поглощает неприятные запахи, снимает усталость.

Травяные стельки спокон веков использовали в быту северные народы. Например, зимнюю обувь длиной выше колена шили из камусов мехом наружу. Внутрь клали травяные стельки, надевали шерстяные либо меховые чулки.

Герте Григорьевне рецепт чудо-смеси для необычных стелек, как и сама технология их изготовления, достались по наследству. Сначала училась у деда, затем у отца. Потому секретами своего мастерства мастерица не делится. Основное сырье заготавливает в Беловежской пуще. Причем, собирать целебные травы выходит засветло ,пока не обсохла роса.

Герта Онискевич , ремесленница:

Сырье приготовила нам матушка-природа, и мудрость наших предков такова, что они сумели суммировать и вывести формулу, которая позволяет держать запах больше года, а температуру около 40 градусов. Этой фитоцидностью она очень помогает человеку.

Александра Ленивко в милиции работает не первый год. Говорит, в чудо-стельки вначале не верила. Потому новинку бресткой травницы решила опробовать лично.

Александра Ленивко, сотрудник УВД Брестского облисполкома:

Уставали ноги, было трудно ходить. А стала пользоваться — намного легче стало.

Энергетические стельки взяли на вооружение и в брестском спецназе. Первую партию уже сносили. Теперь руководство собирается в гости к ремесленнице за очередной партией.

Сотрудник войск специального назначения:

Ноги меньше потеют и меньше устают после рабочего дня. Боевую задачу выполнить легче, когда ноги находятся в комфортных условиях.

Брестский бренд по праву претендует на имя белорусского. Аналогов травяным стелькам нет ни в стране, ни за её пределами. Так что, возможно, в ближайшем будущем брестские ремесленники станут поставлять обувной комфорт и в другие страны.

Владимир Новиков, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брест.