Трансплантация: в 2009 году более 250 человек получили шанс на здоровое будущее

По итогам года пересажено 100 почек, проведено 25 трансплантаций печени и главное достояние минувшего года – 11 первых операций по пересадке сердца.

В прессе ее окрестили счастливой и смелой. Двойной диагноз: сахарный диабет и хронический пиелонефрит единственной трансплантированной два года назад почки. Но вопреки противопоказаниям медиков 23-летняя Юлия этим летом стала мамой.

Этот случай — лишь доказательство, что жизнь после таких операций не только продолжается, а в некоторых случаях даже начинается. В 2009 году в Беларуси пересажено 100 почек, кстати, округлилась эта цифра буквально вчера. Кроме того, год стал прорывом в детской трансплантологии этого органа. Символичное число 5 почти за полгода. В апреле первыми были прооперированы два мальчика. И впервые в Минске проведена сложнейшая парная операция.

Олег Руммо, заместитель главного врача 9-й городской клинической больницы Минска:

Вместе с коллегами урологами-трансплантологами выполнили пересадку почки поджелудочной железы. Мы приступили к выполнению трансплантаций печени со злокачественными опухолями.

А вот в этом направлении белорусская медицина только начинает активно развиваться. Практиковать пересадку печени начали лишь в прошлом году. Вместе с новыми органами удалось вселить надежду 25 больным.

Конечно же, самой долгожданной стала первая в Беларуси пересадка сердца. К такой вершине наши кардиологи шли давно. В феврале 36-летней женщине успешно заменили истерзанное сердце на мужское. Кстати, врачи, уверяют, что именно сердце мужчин надежнее. Однако, следующими пациентами хирургов-кардиологов стали 10 представителей сильного пола.

Белорусские трансплантологи видят будущие и в механизме, который не только сможет продлить жизнь, но даже отменить операцию по пересадке. Так называемые сердечные насосы фактически дублируют функции живого сердца.

Юрий Островский, главный кардиохирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Через 5-7 лет острота проблемы трансплантации сердца будет снижаться —части пациентов можно будет имплантировать эти насосы.

Подводя итоги года, трансплантологи все-таки не могут обойти проблемы. Одна из них — донорство. Здесь затрагиваются и юридические, и этические аспекты.

Анатолий Усс, главный трансплантолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Во многих стран мира даже священнослужители обращаются к своей пастве и говорят: если случилось горе в твоей семье, не надо забирать органы на небо — они там уже никому не помогут. Оставь их здесь, пусть они спасут жизни тем, кому еще можно помочь.

Медики научились пересаживать органы и родственные, и не родственные. Впрочем, найти подходящий по-прежнему трудно. На территории постсоветского пространства нет ни одного донорского банка. Организация Минского городского регистра костного мозга — лишь первый шаг, второй – инициатива создания в Союзном государстве Славянского банка доноров.