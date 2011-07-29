Трансплантация органов в Беларуси

Развитие трансплантации органов в Беларуси, проведение операций по трансплантации почки и печени, проблемы трансплантации.

РАЗВИТИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ В БЕЛАРУСИ

При многих смертельных заболеваниях пересадка остается единственным средством спасения человеческой жизни. В мировую медицинскую практику трансплантация внедрилась в 50-е годы прошлого века. В нашей стране начало трансплантологии заложила пересадка почки, выполненная академиком Николаем Савченко в 1970 году на базе 4-й ГКБ города Минска.

Олег Руммо, заместитель главного врача по хирургической работе УЗ «9-ая городская клиническая больница», руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей:

Это была не разовая операция, трансплантация почки начала развиваться и достигла 40-50 операций в год. Другие виды органной трансплантации в РБ не развивались. И следующим этапом стало развитие трансплантации костного мозга.

В 1993 году на базе 9-ой клинической больницы г. Минска открылось отделение по трансплантации костного мозга, где успешно выполнялись эти высокотехнологичные операции.

Олег Руммо:

В 2005 году в Беларуси было выполнено всего лишь 8 операций по трансплантации почки. В 2007 году таких операций было уже 40.

В 2007 году на базе 9-ой клинической больницы г. Минска была создана бригада квалифицированных врачей, организовано их обучение за рубежом для осуществления самой сложной операций – пересадки печени.

Юрий Слободин, заведующий отделением трансплантации, кандидат медицинских наук:

Для ряда пациентов с терминальными заболеваниями печени, почки, с сахарным диабетом трансплантация является единственным шансом для дальнейшей жизни в нормальных условиях. С 2008 года мы прошли обучение за границей и начали заниматься трансплантацией печени. Сейчас мы готовимся к трансплантации кишки, а также к пересадке комплекса органов.

На сегодняшний день на счету белорусских трансплантологов уже свыше полусотни пересадок печени, более 25 пересадок сердца, успешно проведенная операция по трансплантации поджелудочной железы и более тысячи пересадок почки.

ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

С учетом использования дорогостоящего оборудования, высококвалифицированных медицинских кадров было принято решение о создании единого РНПЦ трансплантации органов и тканей. В марте этого года в новом Центре начали проводиться первые трансплантации.

Юрий Слободин:

После проведения первого консилиума по констатации смерти мозга реаниматолог сообщает о доноре. Координатор выезжает к нему и по проведенным анализам, функциональным параметрам, длительности пребывания в реанимации и характере травмы решает может ли он быть донором. Если умерший при жизни не был против стать донором органов, либо если родственники не выражают протеста – мы вправе считать его донором и выполнять забор органов. Если родственники против, то забор органов не проводится. И реанимация, и координаторы работают на основе закона о трансплантации. После подписания смерти мозга, в прокуратуру сообщается о наличии донора.

Если все юридические аспекты учтены, врачам предстоит подобрать наиболее совместимого с донором реципиента. Это человек, стоящего на первых позициях в листе ожидания на пересадку того или иного органа.

Юрий Слободин:

Орган изымается из организма, омывается специальными консервантами от крови, какое-то время живет без кровотока. Первое, что может случиться после трансплантации: он может не начать работать. Это может быть связано с проблемами самого органа, которые не были известны до его забора.

Так называемого «включения» пересаженных органов пациенты ожидают в специально оборудованных палатах реанимации. Здесь есть и аппарат «искусственная почка», и аппарат «искусственная печень». Однако и после включения органа в работу риск его отторжения остается.

Юрий Слободин:

Имеются специальные схемы иммуносупрессии, которые подавляют иммунную систему организма до такого уровня, который позволяет не отторгаться пересаженному органу. Но иммунитет не убивается полностью. Пациенты после трансплантации почки не нуждаются в диализе, они не привязаны к месту. После трансплантации печени уходит асцит, желтуха, кровотечение, через год люди готовы, чтобы у них сняли группу инвалидности и выйти на работу.

После пересадки почки реабилитационный период протекает сложнее и дольше, чем после трансплантации печени.

Олег Руммо:

Содержание больных на диализе в течение нескольких лет стоит дороже, чем одна операция по трансплантации.

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ В БЕЛАРУСИ

Более 380 наших сограждан ожидают пересадки почки, 25 человек нуждается в донорском сердце, 70 – в печени, 30 человек стоит в листе ожидания на трансплантацию поджелудочной железы.

Олег Руммо:

Первая проблема – проблема донорства. До многих стран нам еще далеко. Но по количеству органов на 1 млн населения мы впереди всего постсоветского пространства. Нужно поднимать уровень медицинских учреждений, проводить просветительскую работу среди населения и обучение специалистов.

Существенно тормозит развитие белорусской трансплантологии – недостаточность констатаций смерти мозга в реанимационных отделениях.

Юрий Слободин:

Без кровотока почка живет 24 часа, печень – 12 часов. За это время она должна быть пришита к органам реципиента, в это время должна сохраняться полная стерильность. Люди должны понимать, что трансплантация направлена на помощь людям, которым еще можно помочь, а донору уже нет. Один донор может помочь сразу 5-6 больным. Можно выполнить трансплантацию сердца, почек, печени, легких.

Кроме «трупного донорства» источником материала для пересадки трансплантологии видят донорство «живое» - близкородственное.

Юрий Слободин:

У нас в стране выполняется трансплантация почки и левой доли печени от живого донора .

Олег Руммо:

Через несколько лет мир подойдет к тому, что мы будем способны из клеток нашего тела на какой-то матрице выращивать наши собственные органы. Первое время это будут очень дорогие технологии.