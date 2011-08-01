Только в Минске начитывается около сотни мест несанкционированной торговли продуктами

Постоянные рейды желаемого эффекта не приносят. Заплатить штраф таким продавцам, порой, выгоднее, чем налог за законное место на рынке. А ведь такой шоппинг, особенно жарким летом, нередко опасен дня здоровья.

Чего только не увидишь на самодельных прилавках — овощи, фрукты, творог и даже мясо. Но сезон продажи колбасно-мясных изделий, утверждают специалисты, припадает на осень. Август — время собирать яблоки.

В столице точек несанкционированной торговли наберётся с сотню. Каждый день уличные бизнесмены находят новые места. Их прогоняют, но они снова возвращаются. Проспект газеты «Правда» — одно из излюбленных мест уличных торговцев. Кстати, недалеко находятся два продуктовых рынка. Только почему-то стоять у прилавков продавцы не хотят. Между тем цена за законное место под солнцем невелика — до 6 тысяч рублей в день.

Альтернатива месту в переходе есть, но платить за него не хотят. Штрафы платить дешевле, чем налоги.

На стихийном базарчике мы обнаружили куриные яйца. Продавец быстро скрылся с места торговли. Такие покупки могут привести к тяжёлым последствиям.

Мария Байбус, заведующая отделением гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Продукты негарантированного качества могут послужить потенциальной причиной возникновения как пищевых отравлений, так и острых кишечных заболеваний.

А на другом мини-рынке есть и рыба, и подосиновики. Покупатели подходят с охотой. И это ещё один бич правоохранительных органов. Не будь спроса — не было бы и предложения. Многих привлекает цена: дешево — значит, выгодно. Правда, купив с рук некачественный товар, в общество защиты потребителей не обратишься, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Остаётся надеяться на совесть продавцов.

Валентина Маслова, помощник врача-гигиениста Центра гигиены и эпидемиологии Московского района Минска:

Сами мы делаем объезды раз в месяц или чаще. Готовим фотоматериалы и уже с письменными фотоматериалами высылаем в РУВД, указываем на нарушение для принятия мер

Меры принимают не жёсткие, но это пока. О том, что несанкционированная торговля запрещена уличные торговцы знают, но упорно продолжают стоять на своём месте. Покупать или не покупать каждый решает для себя. Но цена лечения зачастую выше цены товара.