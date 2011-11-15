Тенденции. Здоровых школьников в Беларуси осталось процентов 10

Медики с уверенность констатируют, что из года в год здоровье современных школьников ухудшается. За время обучения две трети функциональных расстройств, которые сформировались в начальных классах, к моменту окончания школы переходят в хронические заболевания.

Оксана Некрасова, главный педиатр Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Проблема действительно актуальна, потому что на протяжении последнего десятилетия мы, к сожалению, вынуждены констатировать тот факт, что здоровых детей у нас мало. Абсолютно здоровые дети составляют лишь 10% от общей численности детского населения. И мы наблюдаем такую негативную картину, когда, поступая в первый класс, дети здоровые, а с переходом на последующий уровень обучения здоровье детей ухудшается. Поэтому актуальность проблемы сохранения здоровья школьника велика. Наиболее распространены в школьном возрасте снижение остроты зрения, нарушение осанки и сколиоз. Это традиционные заболевания, которые относятся к так называемым школьно-обусловленным.

Людмила Кипцевич, заведующая педиатрическим отделением:

Все дети подразделяются на четыре группы здоровья. Анализ показывает, что первая группа здоровья – это дети абсолютно здоровые – уменьшается. В настоящее время она около 13% детского населения, Где-то 8-9 процентов подросткового населения. В прежние годы она составляла до 15-20 процентов. Вторая группа остается самой большой – около 60%. Есть рост еще и третьей группы здоровья – это дети, которые имеют хронические заболевания. В настоящее время она от 25, а иногда колеблется в зависимости от возрастной структуры до 30%.

А причины, как утверждают врачи, кроются в не всегда здоровом образе жизни ребенка.

Людмила Кипцевич:

Наши родители всегда куда-то спешат, поэтому им некогда поднять ребенка вовремя, приготовить горячий завтрак, накормить, заставить ребенка сделать зарядку. Как правило, дети, с которыми я беседую, говорят, что они не кушают, мама уходит на работу. А если она и оставила завтрак, то ребенок сам не разогреет и идет голодный в школу. Это ошибка.

А в школе ребенка ждут часы, проведенные в душных учебных аудиториях, в сидячем положении, и быстрый перекус в буфете.

Людмила Кипцевич:

Дети, в основном, сидят, неправильно питаются, зачастую употребляют «фаст-фуд». В школах исключили продажу чипсов, конфет, напитков газированных, особенно сладких, чтобы не испортить желудочно-кишечный тракт детям.

Такие погрешности образа жизни вместе с повышенной школьной нагрузкой, нередко приводящей к переутомлению, безусловно, отражаются на детском здоровье.

Оксана Некрасова:

Я думаю, что четко разделять ответственность между школой и родителями нельзя и неправильно. Если не соблюдаются определенные требования к организации рабочего места в школе и дома, то нельзя достигнуть каких-то результатов в укреплении здоровья ребенка.