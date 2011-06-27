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Тарифные ставки для молодых специалистов – медиков повышаются на 50%

27 июня 2011 14:54
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На вопросы телезрителей программы «Большой город» отвечает Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Будут ли приниматься меры по стимулированию работы молодых специалистов — медиков?

Виктор Сиренко:
Молодые специалисты, которые закончили Белорусский государственный медицинский университет, сталкиваются с проблемой изначально маленьких тарифных ставок. Люди, приступая к работе, еще не имеют квалификационной категории, а оплата труда медиков зависит от квалификационной категории и стажа работы (повышается каждые 5 лет).
Для решения этой проблемы Мингорисполком принял решение о повышении тарифной ставки на 50% молодым специалистам. К тому же, будут выплачиваться доплаты в размере от 2 до 6 базовых величин в зависимости от характера деятельности — работа в амбулаторно-поликлинических отделениях, больницах скорой медицинской помощи, онкодиспансерах, хосписах.
В обязательном порядке принимается решение о предоставлении дополнительного отпуска, а также об ежеквартальном и ежемесячном поощрении за труд.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

# Здоровье # Образование

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