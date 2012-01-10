Такова судьба. Однажды утром Борис проснулся на помойке в окружении мусорных контейнеров, а его лицо облизывали дворовые коты

Сегодня известный актер, шоумен и телеведущий Евгений Крыжановский во время застолий не пьет ничего, крепче чая. А было время, когда популярный христофоровец водил весьма тесную дружбу с зеленым змием. Первую рюмку он поднял в возрасте 10-ти лет – взрослые решили подшутить над интеллигентным городским мальчишкой в очках. Несмотря на то что будущий артист лишь смочил губы самогоном, чувство эйфории нахлынуло быстро. Пацан побежал к речке, и там чуть не случилась трагедия. И сегодня спустя годы то происшествие Евгений вспоминает с дрожью в голосе: первая рюмка могла стать последней в жизни.



Следующий раз Евгений Крыжановский отведал алкоголь уже осознанно – в 16 лет. Компания сверстников, девчата, желание быть взрослым… Итог – алкогольная интоксикация и испорченный вечер, а наутро взрослый разговор по душам с отцом. Дальше – больше.

Разухабистые студенческие годы, пьянки в общежитии… Был случай, когда из-за удачно отмеченного 23 февраля будущего артиста уже практически отчислили из вуза. Повезло – заступились добрые преподаватели.



Научило ли тогда это чему-нибудь студента Крыжановского? Вряд ли. Пьянки продолжались, жизнь была легкой и веселой.

После окончания вуза Евгений служил в Купаловском театре. Выпивать не переставал. Порой молодого актера после выпитого тянуло на различные приключения. Один раз даже впаяли 15 суток, и на спектакли его приводили под конвоем.



Сегодня Крыжановский шутит, что и театр «Христофор» был создан благодаря алкоголю. Шутки шутками, а итог пьянок был печальным – Евгения из-за пагубной привычки выгнали из Купаловского театра.

Вначале и в одной его семье, а потом и в другой не захотели мириться с его пагубными пристрастиями.



Евгений нашел в себе силы переломить пагубную ситуацию – на сегодняшний день Крыжановский не пьет вот уже более 25 лет.

Сухие цифры статистики: белорусы за 5 лет стали пить на треть больше. На 100 тысяч населения приходится 2 тысячи зарегистрированных алкоголиков. Если в 2005 году – всего – в абсолютном алкоголе на душу населения, включая младенцев и стариков, приходилось 9,3 литра алкоголя, то в 2010 – уже 12, 3 литра!

Не стоит связывать употребление алкоголя и с экономической ситуацией. Если в непростом 1996 году на наркологическом учете стояло менее 123 тысяч зависимых от алкоголя, в 2005 – 127 тысяч, то в благополучном 2010 – уже почти 196 тысяч.

За последние годы изменились вкусовые пристрастия населения. За 5 лет белорусы стали пить в 1,6 раз больше пива и водки. Впечатляет и статистика смертности от причин, связанных с алкоголем, людей трудоспособного возраста – с 2005 по 2010 погибло более 18 с половиной тысяч человек.

Борис Кирштейн 30 лет смотрел на жизнь через грани стакана. Свою первую рюмку он выпил, будучи еще подростком. То, что алкоголизм – это болезнь – медицински установленный факт. Только кого-то эта болезнь щадит, а кто-то почти сразу попадает в зависимость.

Семейные проблемы, крест на карьере – это только небольшая часть айсберга под названием алкоголизм. Ради очередной рюмки Борис Ильич был готов на все. Смерть друга. Что может быть страшнее такого известия? Но у алкоголиков своя психология и свои мотивы. Весть о гибели своего товарища приносит Борису радость, ведь это повод вырваться из дома и возможность беспрепятственно выпить.

Как только родные Бориса не пытались победить этот недуг! Психотерапевты, подшивки. Если сложить все то время, что он провел в наркологии, то получится более 3 лет. 400 дней беспробудного пьянства, и вот очередное похмельное утро: Борис просыпается в окружении зеленых мусорных контейнеров. Это помойка, и лицо его облизывают дворовые коты. Борис понимает, что опускаться дальше уже некуда. Это дно. Дно жизни. В голову приходит мысль о самоубийстве. Но жалость к себе останавливает от этого шага.

1993 год. Борис принимает решение и начинает трезвую жизнь. Если оборачиваться назад, то годы, прожитые в алкогольном дурмане, это адская пропасть. И казалось, что невозможно вернуться к нормальной жизни и выбраться с самого дна.

Евгений, как получилось, что первый раз вы попробовали водку в 10 лет?

Евгений Крыжановский, актер театра и кино:

Я сам родом из Украины. У нас всегда устраивают застолья, когда приезжают гости. У меня есть двоюродный брат Юра, ему тогда тоже было 10 лет. (говорит на украинском – прим. ред.) Вот он такой лихой парень, ему всегда наливали, он вставал и говорил: «Дорогие друзья, давайте выпьем за то, чтобы все были здоровы!». Все хохотали, а он так лихо выпивал! Сегодня судьба моего брата очень печальная.

И тогда вся эта хохляцкая компания говорила: «А ну, Женька, городской, давай! Покажи, как ты можешь!». Мне так стыдно было, что я ничего не умею. И я взял – а оно горькое ж было, самогон же настоящий – хлобысь это, а оно все назад! А все – ха-ха-ха!

Через минуту у меня эйфория пошла, я побежал на речку, а там такой скользкий обрывистый берег, да я еще и плавать-то не умел! И вдруг я покачнулся назад!.. Не знаю, какая сила меня удержала. Я действительно почувствовал, как это говорят, холодок смерти. Вылез кое-как, все ногти были грязные. И я понял, что чуть не погиб. Тогда, конечно, ничего не произошло, и только теперь я понял, что это был знак свыше – не надо пить!

Вы с такой ностальгией вспоминаете те времена, когда пили! Не хочется вернуться обратно?

Евгений Крыжановский, актер театра и кино:

Нет, не хочется.

Что за история, когда вас с конвоем в театр привозили?

Евгений Крыжановский, актер театра и кино:

Я расскажу сейчас историю про 15 суток. Пьянки у творческих людей – это всегда истории, это всегда какие-то проказы, забавы. Был такой загул, с песнями, до 3 часов ночи. И соседи вызывают милицию. А тогда еще приезжали дружинники, с красной повязкой «Дружинник». Ну, и произошел конфликт – мы с дружинником сцепились. Именно за это я и получил. Купаловский театр весь выходил на крыльцо и встречал меня, когда меня выводили. Милиционер дядя Володя – пузатый такой, огромный – сидел в первом ряду и смотрел, как я играю спектакль. И после спектакля меня под актерские аплодисменты уводили из театра.

Но вы же ходили по грани! Вас же могли из вуза выкинуть и из театра!..

Евгений Крыжановский, актер театра и кино:

Все это было. Наверное, то, что есть там наверху – Бог, Судьба – они просто меня спасли, подарили мне толику таланта, из-за которого меня и вытягивали.

Как вы бросили пить?

Евгений Крыжановский, актер театра и кино:

Никаких кодирований не было! Но я – исключение из правил. У меня такая сила воли, что я сам себе завидую. Иногда я безвольный – я никак не могу похудеть, у меня вон какое пузо растет! Я мог бы и раньше бросить пить, я просто не хотел этого делать. Мне нравилось!

Илья Казановский, шоумен:

Может, это не сила воли, а напуганность? Я, например, тоже был напуган, когда в 2005 году меня привезли в реанимацию, и мое сердце уже стояло. Я пил 11 дней, я выпил 37 бутылок водки. Резко бросать нельзя!

Алексей Хадоркин, доктор-психотерапевт:

Для того чтобы человек самостоятельно бросил пить, нужно несколько факторов. Это либо угроза жизни или здоровью и высокий интеллект. Интеллект не в смысле знаний, а интеллект – значит, понимать ситуацию и предпринимать какие-то шаги для ее решения. Это не значит, что работяга не сможет бросить пить самостоятельно, интеллект – это значит что-то творить. А работяга творит.

Вопрос врачу: вредно ли резко бросать пить?

Марина Савченко, терапевт-кардиолог:

Это абсолютно не вредно. Как отрезать хвост кошке, чтобы он не болел – по кусочку каждый день или сразу одномоментно?

Что происходит в организме человека, когда он резко бросает пить?

Марина Савченко, терапевт-кардиолог:

Все зависит от того, на какой стадии находится человек, который решил бросить пить. Если это небольшие изменения, сердце может отстроиться и никогда не давать о себе знать, и человек может жить долго и счастливо и не иметь никаких проблем. Но бывает ситуация, когда человек, который пьет очень долго и очень много, бросает пить. Нельзя сказать, что его сердце станет абсолютно здоровым. Совсем нет.

Александр Бугаев, телеведущий:

Может, давайте поговорим о культуре питья? Ведь большинство людей выпивают в меру, создают хорошее настроение. Врачи, кстати, не запрещают принимать алкоголь и даже приветствуют его в небольших количествах.

Марина Савченко, терапевт-кардиолог:

Вообще врачи советую выпивать не 50 грамм, а то, что называется «количество абсолютного алкоголя». Понимаете?

Можно ли пить с точки зрения Библии?

Отец Петр Белевич, душпастырь семей Минско-Могилевской архиепархии:

Библия прямо не запрещает пить, только разумно.

Александр Бугаев, телеведущий:

Мы уже полный отказ от алкоголя прошли – это пресловутый закон 86 года по борьбе с алкоголизмом, самогоноварением. К чему это привело? К самогоноварению, к употреблению одеколона, к смертям. А вы, доктор Хадоркин, вообще останетесь без работы!

Алексей Хадоркин, доктор-психотерапевт:

Когда человек начинает употреблять алкоголь, у него полностью устраняется выработка собственного гормона счастья, поэтому он становится депрессивным, человек без водки уже жить не может, не может просто радоваться жизни.

Александр Бугаев, телеведущий:

А скажите, а скольких великих произведений в живописи, в театре, кино мы бы лишились, если бы не было алкоголя?

Евгений Крыжановский, актер театра и кино:

А сколько великих артистов погибло от этого дела?

Почему творческие люди более склонны к употреблению алкоголя?

Алексей Хадоркин, доктор-психотерапевт:

Творческие люди нуждаются в определенных антидепрессантах, потому что они находятся на грани срыва. Алкоголь в какой-то мере является самым доступным антидепрессантом.

А может, это просто оправдание?

Алексей Хадоркин, доктор-психотерапевт:

Дело в том, что творят-то они не в состоянии опьянения, а в промежутках.

Александр Бугаев, телеведущий:

А как же Расул Гамзатов?

Евгений Крыжановский, актер театра и кино:

Такое ощущение, что вы, Александр Васильевич, пропагандируете пьянство.

Александр Бугаев, телеведущий:

Евгений Анатольевич, я вел безалкогольные свадьбы в конце 80-х. Тогда еще оплачивали 50 % от стоимости такой свадьбы, но никто не хотел их праздновать. Это было ужасное зрелище – водку все равно наливали, в самовары, например!

Отец Петр Белевич, душпастырь семей Минско-Могилевской архиепархии:

Я сам участвовал в двух безалкогольных свадьбах. Прекраснее свадеб я в своей жизни не видел! Извините. После обеда все до утра замечательно танцевали и играли. При этом тем гостям, кто вез с собой бутылочку, сказали «нельзя». Но на всякий случай – «а вдруг пригодится», « а вдруг будет скучно» – водку оставили. Но не пригодилась, не вытащили. Возвращались все домой счастливо.

Скажите, пожалуйста, – к сожалению, телевидение не может это передать – от кого сейчас так разит?

Илья Казановский, шоумен:

От меня. Почему вы говорите постоянно слово «проблема»? Почему человек пьет? Да, я сегодня выпил. Сегодня на передаче нужен человек, который немножко выпил. Потому что выпил я по одной простой причине – у меня вчера были вопросы и проблемы.

Александр Бугаев, телеведущий:

Мы все, и отец Петр, пришли к мнению, что пить можно, но должна быть культура питья. А как это воспитывать, это уже другой вопрос.

Борис Кирштейн:

Зачем человек пьет? Да пофиг мне, зачем! Вот скажи мне, Ильюша, зачем ты сегодня пил?! Не почему, а зачем. Это разные вопросы.

Илья Казановский, шоумен:

Человек пьет, потому что им что-то двигает.

Борис Кирштейн:

Алкоголик пьет потому, что он хочет пить! Если здоровому человеку задать вопрос, какой чай он пьет – с сахаром или без, это дело вкуса. Но если этот же вопрос человеку, больному диабетом, то это уже издевательство.

Если я говорю жене, что я пришел пьяный, потому что я был на похоронах, это полная ахинея! Потому что никакой связи между тем, что кто-то умер, и тем, что я должен проснуться в вытрезвителе, нет! Это только в моих больных мозгах!