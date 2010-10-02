Стволовые клетки активно используют в Беларуси вместо лекарств!

Клеточная терапия при помощи других стволовых клеток становится все более популярной в Беларуси. Случается, взрослый человек заболевает так, что лекарства уже не помогают, и вся надежда на собственные стволовые клетки.

Ольга Алейникова, директор РНПЦ детской онкологии и гематологии:

Есть поручение Совета Министров о создании банка пуповинной крови. Определение количества стволовых клеток, их выделение, замораживание будет проводиться в РНПЦ детской онкологии и гематологии.

Возможно два вида хранения пуповинной крови. Первый — когда у родившей женщины с ее согласия берут пуповинную кровь, стволовые клетки которой в последующем могут быть использованы для лечения любого человека. Второй — когда родители хранят пуповинные стволовые клетки для своего сына или дочери.



Пуповинную кровь можно собрать как при физиологических родах, так и после кесарева сечения. Сразу после отделения ребеночка от пуповины в пупочную вену вводят иглу контейнера. После герметично упакованная собранная кровь поступает в лабораторию, где из нее выделяют стволовые клетки.

Цена процессинга — выделение стволовых клеток и их анализ, а также хранение сроком до одного года — составит 1.000 у.е. Каждый последующий год хранения криопакета — около 200 у.е.

Сейчас специалисты центра совместно с кафедрой инфекционных болезней Гродненского университета разрабатывают и внедряют технологии трансплантации собственных стволовых клеток для лечения хронического гепатита С и цирроза печени. Этот метод уже спас могилевчанина. Удалось поставить на ноги и молодого легкоатлета благодаря сотрудничеству РНПЦ детской онкологии и гематологии и травматолога Центра спортивной медицины Валерия Белана. Ему с помощью стволовых клеток удалось вылечить тяжелый артрозоартрит коленных суставов, пишет «СБ».