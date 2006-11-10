Студенческая осень в самом разгаре

В рамках фестиваля "Студенческая осень-2006" 9 ноября в Витебском медуниверситете прошла 6-ая международная студенческая научно-практическая конференция.

В форуме приняли участие будущие медики из пяти стран. А вот география конкурса "Гурман" была намного обширней. Свои кулинарные изыски на суд зрителю и судьям представили студенты из стран Азии, Африки и Восточной Европы.

В современной медицине и фармации существует масса вопросов. Самые актуальные из них были рассмотрены студентами в ходе секционных и пленарных заседаний на конференции. Выступая перед широкой аудиторией, будущие врачи приобретали навыки ораторского искусства. Каждый доклад в дальнейшем должен подкрепляться клиническим опытом, полученным в медицинских учреждениях.



Из научной среды в кулинарную. Дюжина национальных кухонь стран мира была представлена студентами на конкурсе "Гурман". Все блюда были приготовлены будущими медиками собственноручно, со строгим соблюдением рецептов.



Представительницы прекрасной половины человечества решили покорить жюри изделиями из теста. Надеясь на то, что торты и хворост, способны подсластить судий.

На сценических площадках медицинского вуза зрителям ещё предстоит увидеть конкурс красоты, вокальное соревнование, театральные постановки и многое другое.