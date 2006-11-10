Прямой эфир

Студенческая осень в самом разгаре

10 ноября 2006 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В рамках фестиваля "Студенческая осень-2006" 9 ноября в Витебском медуниверситете прошла 6-ая международная студенческая научно-практическая конференция.

В форуме приняли участие будущие медики из пяти стран. А вот география конкурса "Гурман" была намного обширней. Свои кулинарные изыски на суд зрителю и судьям представили студенты из стран Азии, Африки и Восточной Европы.

В современной медицине и фармации существует масса вопросов. Самые актуальные из них были рассмотрены студентами в ходе секционных и пленарных заседаний на конференции. Выступая перед широкой аудиторией, будущие врачи приобретали навыки ораторского искусства. Каждый доклад в дальнейшем должен подкрепляться клиническим опытом, полученным в медицинских учреждениях.

Из научной среды в кулинарную. Дюжина национальных кухонь стран мира была представлена студентами на конкурсе "Гурман". Все блюда были приготовлены будущими медиками собственноручно, со строгим соблюдением рецептов.

Представительницы прекрасной половины человечества решили покорить жюри изделиями из теста. Надеясь на то, что торты и хворост, способны подсластить судий.
На сценических площадках медицинского вуза зрителям ещё предстоит увидеть конкурс красоты, вокальное соревнование, театральные постановки и многое другое.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
07 ноября 2006 17:07

Гололед. Счет на зимние травмы открыт

04 ноября 2006 13:59

Велотуристы за здоровый образ жизни

04 ноября 2006 13:59

Минский консультативно-диагностический центр осваивает новое оборудование