Столичные травмпункты опасаются аврала

Первые жертвы наступившей зимы госпитализируются в городские больницы. Наиболее распространенные причины обращения к медикам - переломы, вывихи и обморожения. За прошедшую неделю гололедные травмы получили 133 человека. Комитет по здравоохранению уже вычислил самые проблемные улицы, где люди травмируются чаще всего. В "черном" списке около 40 минских улиц, в том числе Чкалова, Коласа, проспект Независимости. Коммунальные службы уже подняты на устранение гололедных участков на дорогах, но медики советуют поберечься и самим пешеходам. "В обязательном порядке надо не только руки укутывать, но и голову как-то прикрывать, и уши. На сегодня эта проблема становится актуальной. Также нужно внимательней относиться к детям, потому что просто обращаются родители потом после долгих прогулок: появляются обморожения щечек", - отметил главный врач городской станции медицинской помощи Виктор Сиренко.