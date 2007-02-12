Столичные медики знают, как защитить будущее страны

В белорусской столице подвели итоги акции "Защитим себя и свое будущее".

Она была направлена на профилактику инфекций, передающихся половым путем.

Минчане смогли получить консультацию специалистов и анонимно пройти необходимое обследование. Только за один день это сделали более 1.700 человек, причем, особую активность проявили молодые люди. Поэтому основная нагрузка легла не только на Городской кожвендиспансер, но и на студенческую поликлинику. Как выяснилось, женщины более внимательны к своему здоровью, нежели мужчины.

Позвонив по номеру "горячей" телефонной линии Минздрава в течение текущей недели, можно задать вопросы руководителям организаций здравоохранения столицы. Сегодня на "горячей линии" дежурит главный врач 16-ой городской поликлиники Минска Наталья Осадчая.