Стоит ли узнавать о беременности с помощью ультразвука?

В последнее время публикуется ряд исследований об опасности для плода ультразвуковых исследований на начальных стадиях беременности. На вопрос «Звязды» ответил доцент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Виталий Дуда, сообщает www.ctv.by

Виталий Дуда, доцент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук:

Во-первых, с помощью ультразвука нельзя увидеть плодовитое яйцо раньше 3-недельный срок беременности. Как правило, найти в плодных яйце эмбрион можно, если срок беременности превышает 5-6 недель. Во-вторых, для подобного рода исследования нужны аппарат высокого класса, а такие есть только в перинатальных центрах столичных роддомов больниц № 1 и 2, РНПЦ "Мать и дитя", перинатальных центрах областных роддомов и некоторых межрайонных перинатальных центрах. В-третьих, ультразвук - дополнительный метод обследования, а главным было и есть наблюдение изменений в полости матки врачом.



В последнее время публикуется ряд исследований об опасности для плода ультразвуковых исследований на начальных стадиях беременности. Недаром для проведения подобных исследований существуют определенные показания. Первое исследование выполняется около 12 недель. Оно нужно для убеждения в том, что с плодом все нормально, нет угрозы выкидышу, уточняется срок беременности. Если обнаруживаются какие-то опасные состояния, есть возможность эту беременность прервать. В ходе второго исследования, которое выполняется в середине беременности, мы определяем состояние плаценты, размеры плода, его расположение и кровоснабжение. Третий ультразвук делается после 30 недель, ближе к сроку родов. Устанавливается, как в целом развивается плод, намечается план ведения родов - будет ли применяться кесарево сечение.



Нет необходимости проводить ультразвуковое исследование чаще трех раз за беременность, если последняя протекает нормально. Процесс изучения влияния такого исследования, безусловно, продолжается, и нельзя исключать, что через 20-30 лет мы узнаем что-то новое в этом направлении. Когда-то же и флюорография считалось совершенно безопасным методом, а сегодня на это исследование беременных, как известно, не направляют.