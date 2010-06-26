Спортивные праздники собрали тысячи участников и зрителей по всей республике

Тысячи приверженцев активного образа жизни объединил общереспубликанский спортивный праздник. Он открывает целую серию мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси.

Тысячи участников и зрителей и фейерверки эмоций. Республиканский праздник стартовал ярко и красочно. В центре столицы от стелы до улицы Немиги буквально на каждом метре представления, музыка и настоящий дух состязания.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Это своеобразное подведение итогов спортивно-массовой работы в городе на протяжении года. И очень правильно, что он проходит накануне главного праздника страны — Дня Независимости. Потому что здоровье нации, дух нации — это самое главная составляющая. Когда нация здорова, когда нация сильна физически и духовно — люди могут решить любые задачи, которые ставит перед ними жизнь.

Организаторы постарались представить максимальное количество видов спорта, чтобы каждый мог выбрать соревнование себе по вкусу. Отличный шанс продемонстрировать силу и выносливость был у мужчин. Сегодня они выясняли, кто больше раз поднимет гирю и кто городской чемпион по армреслингу. Кто не участвовал в основных стартах, мог оценить свои силы в перетягивании каната, волейболе, стритболе и ещё в десятке соревнований.

Михаил Юспа, начальник управления физической культуры спорта и туризма Мингорисполкома:

Для каждого из них подготовлен не только приз, но и инструктор, который объяснит, как правильно владеть мячом, научит, как правильно управлять скейтом, и, безусловно, другим навыкам, которые пригодятся не только в жизни, но и для здорового образа жизни.

Что здорОво — то здОрово. На своем примере эту истину сегодня демонстрировала молодежь. Парни и девушки даже не катались на роликовых коньках, они на них танцевали. Поколение постарше тоже демонстрировало свою ловкость. Немного позабытая игра в городки обрела второе дыхание.

От любителей — к профессионалам. Спортсмены подготовили для зрителей показательные номера по таэквондо, восточным видам единоборств, художественной гимнастике и акробатике.

Передохнуть от спортивного напора и накала страстей можно было за столиками в летних кафе, любуясь, как акваторию реки Свислочь бороздят парусные птицы.

В пучину спортивных страстей на два дня погрузился и Витебск. На поле ЦСК развернулись настоящие футбольные баталии среди юношеских команд. А на стадионе в пойме реки Витьба сошлись представители трудовых коллективов города.

Сергей Метлицкий, участник соревнований:

Впечатлений, конечно, масса. Так приятно все сделано, так красиво. В будущем, я думаю, если здесь постоянно собираться, все будет отлично, просто великолепно!

Ни один из регионов сегодня не остался в стороне. Эстафету красоты, здоровья и положительных эмоций подхватили все областные центры и все маленькие города.