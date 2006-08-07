Специалисты Минздрава продолжают дежурить на "горячей" телефонной линии

Еженедельно на <горячую> линию поступает более 600 обращений. Звонки принимаются с 9.00 до 17.30, с перерывом на обед - с 13.00 до 14.00.7 августа у телефона дежурит главный врач 15-й детской поликлиники Минска Людмила Баранчикова. 8 августа это место займёт главврач 15-й столичной поликлиники Виолетта Шурыгина. В среду на звонки граждан ответит главный врач 32-й городской поликлиники Валентина Чупик. Главный врач 13-й детской поликлиники Наталья Гаганова дежурит на <горячей> линии 10 августа, а заместитель директора института пульмонологии и фтизиатрии Георгий Авдеев - 11 августа.