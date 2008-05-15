Совет Республики одобрил проект об обязательном применении йодированной соли

Не секрет, что в Беларуси существует географически обусловленный дефицит йода в окружающей среде, который провоцирует развитие различных патологий. Отныне при производстве пищевых продуктов и полуфабрикатов использование йодированной соли будет обязательным требованием. Всего же на сегодняшнем заседании сенаторы рассмотрели и приняли 11 законопроектов, дали согласие на назначение судей Верховного и Хозяйственного суда, ратифицировали ряд международных соглашений.