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Совет Республики одобрил проект об обязательном применении йодированной соли

15 мая 2008 11:21
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Не секрет, что в Беларуси существует географически обусловленный дефицит йода в окружающей среде, который провоцирует развитие различных патологий. Отныне при производстве пищевых продуктов и полуфабрикатов использование йодированной соли будет обязательным требованием. Всего же на сегодняшнем заседании сенаторы рассмотрели и приняли 11 законопроектов, дали согласие на назначение судей Верховного и Хозяйственного суда, ратифицировали ряд международных соглашений.
# Здоровье

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