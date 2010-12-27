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Совершенная программа узи-сканирования выведет на новый уровень методы выявления врождённых пороков развития плода

27 декабря 2010 19:02
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Здоровье будущих мам под контролем современных технологий. Совершенная программа узи-сканирования проходит испытание в центре пренатальной диагностики 1-й городской больницы.

Пока медики только знакомятся со специальной компьютерной программой. А уже в Новом году ноу-хау позволит вывести на новый уровень методы выявления врождённых пороков развития плода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Тихоненко, заведующая межрайонным ресурсным центром пренатальной ультразвуковой диагностики 1-ой городской больницы:
Можно на удаленном источнике без присутствия пациентки, чтобы ее не задерживать, рассматривать в любом срезе органы ребенка и устанавливать диагноз.

Фото. Совершенная программа узи-сканирования выведет на новый уровень методы выявления врождённых пороков развития плода

Фото. Совершенная программа узи-сканирования выведет на новый уровень методы выявления врождённых пороков развития плода

# Здоровье

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