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Сотрудники КГБ сегодня сменили служебную форму на спортивную

24 сентября 2011 16:53
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Таким образом они провели День здоровья. Специалисты различных комитетов соревновались в стрельбе, перетягивании каната, мини-футболе и настольном теннисе.

Победителей отметили медалями и ценными подарками.

Свой собственный День здоровья с такими несерьзными «учениями» для сотрудников КГБ - лишний повод удостовериться: в здоровом теле здоровый боевой дух.

Командное многоборье - тот редкий случай, когда даже для людей, привыкших работать в одиночку, пословица «один в поле не воин» приобретает привычный для нас смысл.

Леонид Бондарев, 14-ого отдельного полка правительственной связи Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
По своей работе мы друг-друга практически не знаем, а такие соревнования - реальный повод для знакомства и общения.

Игорь Бахматов, заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
КГБ - силовая структура, и мы тщательно следим за физподготовкой кадров, а такие соревнования дают возможность в неформальной обстановке помериться силами.

Если служебные подвиги этих людей - тайна за семью печатями, то спортивные подвиги - повод не только для личной гордости, но и для всеобщего ликования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевижение».

Фото. Сотрудники КГБ отметили День здоровья

Фото. Сотрудники КГБ отметили День здоровья

Фото. Сотрудники КГБ отметили День здоровья

Фото. Сотрудники КГБ отметили День здоровья

Фото. Сотрудники КГБ отметили День здоровья

Фото. Сотрудники КГБ отметили День здоровья

# Здоровье # Фотофакт

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