Сотрудники КГБ сегодня сменили служебную форму на спортивную

Таким образом они провели День здоровья. Специалисты различных комитетов соревновались в стрельбе, перетягивании каната, мини-футболе и настольном теннисе.

Победителей отметили медалями и ценными подарками.

Свой собственный День здоровья с такими несерьзными «учениями» для сотрудников КГБ - лишний повод удостовериться: в здоровом теле здоровый боевой дух.

Командное многоборье - тот редкий случай, когда даже для людей, привыкших работать в одиночку, пословица «один в поле не воин» приобретает привычный для нас смысл.

Леонид Бондарев, 14-ого отдельного полка правительственной связи Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

По своей работе мы друг-друга практически не знаем, а такие соревнования - реальный повод для знакомства и общения.

Игорь Бахматов, заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

КГБ - силовая структура, и мы тщательно следим за физподготовкой кадров, а такие соревнования дают возможность в неформальной обстановке помериться силами.

Если служебные подвиги этих людей - тайна за семью печатями, то спортивные подвиги - повод не только для личной гордости, но и для всеобщего ликования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевижение».