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Состояние пациентки, которой первой в Беларуси пересадили сердце, стабильно

16 февраля 2009 11:52
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Сейчас она получает медикаменты, которые подавляют реакцию отторжения организмом донорского органа. Об этом сообщили в Республиканском научно-практическом центре "Кардиология". Пациентку в ближайшее время переведут из отделения интенсивной терапии в отдельный бокс. Все ее физиологические параметры соответствуют норме. Женщина уже самостоятельно ест и разговаривает. Правда, ее посещение пока ограничено. Напомним, в ночь с 11 на 12 февраля в Беларуси проведена первая операция по пересадке сердца. Участие в ней принимали 20 ведущих специалистов страны.
# Здоровье # Здравоохранение Беларуси # Операции на сердце

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