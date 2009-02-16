Состояние пациентки, которой первой в Беларуси пересадили сердце, стабильно

Сейчас она получает медикаменты, которые подавляют реакцию отторжения организмом донорского органа. Об этом сообщили в Республиканском научно-практическом центре "Кардиология". Пациентку в ближайшее время переведут из отделения интенсивной терапии в отдельный бокс. Все ее физиологические параметры соответствуют норме. Женщина уже самостоятельно ест и разговаривает. Правда, ее посещение пока ограничено. Напомним, в ночь с 11 на 12 февраля в Беларуси проведена первая операция по пересадке сердца. Участие в ней принимали 20 ведущих специалистов страны.