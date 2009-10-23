Диетологи из университета Калифорнии в Дэвисе пошли против устоев и даже наперекор Управлению по контролю над пищевыми продуктами и медикаментами США (FDA). По результатам исследования 20 тысяч человек из 32 стран учёные утверждают: поваренную соль можно употреблять в любом количестве.

Уже несколько десятилетий почти все доктора мира твердят, что количество пресловутого NaCl в рационе надо ограничивать, чтобы ненароком не заработать себе повышенное давление и сердечные заболевания. Но, по мнению калифорнийских учёных, наш организм сам регулирует количество потребляемой соли.

Профессор Дэвид Маккэррон и его коллеги собрали данные по количеству соли, съедаемой самыми разными людьми. Оказалось, что в среднем мы употребляем от 2700 до 4900 миллиграммов NaCl в день.

Так как были охвачены самые разные культуры и традиции, диетологи полагают, что отсюда можно сделать вывод – организм сам определяет «нормальные» пределы потребления соли. «Cолёность» организма поддерживается на некотором постоянном уровне точно так же, как температура тела.

«Количество потребления этого вещества определяет мозг, и он не позволит человеку переусердствовать. То есть съев пачку солёных чипсов, к примеру, через некоторое время вы не задумываясь переключитесь на менее солёную пищу. Да, нам доступны пересоленные блюда, но это вовсе не значит, что весь этот NaCl попадёт в наши тела», — приводит «Мембрана» слова Маккэррона.

Авторы исследования также полагают, что рекомендации FDA слишком строгие. Управление предлагает ограничиться 2300 миллиграммами соли в день, что на 14,8% меньше, чем нижняя граница диапазона реального потребления.

Джудит Стерн отмечает, что законодателям следовало бы правильно расставлять приоритеты и переключиться на решение более важных проблем, таких как детское ожирение, к примеру.