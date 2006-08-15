Собака - лучший друг человека

Пациенты частного пансионата в Токио открыли для себя оригинальный способ борьбы со стрессами.

Как минимум один день в неделю пожилые люди проводят в обществе собаки. Врачи отмечают улучшение состояния своих клиентов по всем показателям.

Ходить на прогулки, смотреть телевизор и даже петь песни - далеко не весь перечень так называемых собачьих услуг. Они еще и чудесные доктора.

:Никто не является столь желанным гостем в частном пансионате для пожилых людей Вилла Омия в Токио как пекинес Моно-чан. Пациенты говорят, что после своеобразной развлекательной терапии с четвероногим другом они чувствуют себя намного лучше.

Трехлетняя Моно-чан навещает пансионат раз в неделю. Прыжки и хождение на двух лапах перед многочисленной публикой - далеко не весь репертуар "актрисы". С некоторыми пациентами она встречается тет-а-тет - что наиболее полезно.

Владелица пекинеса Хатсу Накамура работает в пансионате медсестрой. Именно ей и пришла идея испробовать столь необычную терапию. "Нам бывает иногда очень сложно помочь пациентам расслабиться, даже если они тебе симпатизируют. То, что не удается мне, всегда с легкостью удается моей собаке", - рассказала медсестра. Результаты оказались превосходными.

Развлекать людей - задача не из легких, даже для специально обученной собаки. Но Моно-чан на издержки профессии не жалуется. К тому же после напряженного трудового дня ее ждет массаж в специальной клинике.