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Собака - лучший друг человека

15 августа 2006 12:04
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Пациенты частного пансионата в Токио открыли для себя оригинальный способ борьбы со стрессами.

Как минимум один день в неделю пожилые люди проводят в обществе собаки. Врачи отмечают улучшение состояния своих клиентов по всем показателям.
Ходить на прогулки, смотреть телевизор и даже петь песни - далеко не весь перечень так называемых собачьих услуг. Они еще и чудесные доктора.

:Никто  не является столь желанным гостем в частном пансионате для пожилых людей Вилла Омия в Токио как пекинес Моно-чан.  Пациенты говорят, что после своеобразной развлекательной терапии с четвероногим другом они чувствуют себя намного лучше.
Трехлетняя Моно-чан навещает пансионат раз в неделю. Прыжки и хождение на двух лапах перед многочисленной публикой - далеко не весь репертуар "актрисы". С некоторыми пациентами она встречается тет-а-тет - что наиболее полезно.

Владелица пекинеса Хатсу Накамура работает в  пансионате медсестрой. Именно ей и пришла идея испробовать столь необычную терапию. "Нам бывает иногда очень сложно помочь пациентам расслабиться, даже если они тебе симпатизируют.   То, что не удается мне, всегда с легкостью удается моей собаке", - рассказала медсестра. Результаты оказались превосходными.

Развлекать людей - задача не из легких, даже для специально обученной собаки. Но Моно-чан  на издержки профессии не жалуется. К тому же после напряженного трудового дня ее ждет массаж в специальной клинике.

# Здоровье

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