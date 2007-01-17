Собака - друг человека

В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов появились собаки-лекари.

Кинологотерапия - новое слово в лечении детей-инвалидов. Среди персонала центра для детей-инвалидов - пополнение. В центре четвероногие медики занимаются со слабослышащими малышами, помогают бороться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

"В нашем центре в течение года мы применяем такую новую методику, как кинологотерапия. Сотрудничаем в этом направлении мы с двумя организациями: отрядом МЧС и Физкультурно-оздоровительным центром первомайского района. Целью таких процедур является эмоциональная разгрузка детей, уходят страхи, собаки помогают детям передвигаться без специальных тренажеров, опор", - отметила заведующая отделом социальной и психолого-педагогической реабилитации и адаптации Жанна Зезюлевич.

Порой даже самому опытному врачу очень сложно уговорить маленького пациента выпить горькую микстуру, сделать скучную зарядку. С собаками же ребята занимаются с удовольствием. О том что это метод лечения, а не увлекательная игра, дети зачастую даже не догадываются.

Дети с физическими недостатками, обычно замкнутые в себе, моментально находят общий язык с четвероногими врачами. Занятия с животными дарят радость не только ребятам, но и дрессировщикам необычных врачей.

Пока весь мир увлекается альтернативными методами лечения, на помощь детям приходят старые верные друзья - собаки. Порой секрет успеха лечения заключается не в разработке новейших медицинских технологий, а в искренней и преданной любви.