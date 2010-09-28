Слинги (переноски для детей) могут нанести вред малышу!

По подсчетам американских врачей, за 20 лет по вине переносок погибли 14 малышей. Еще 37 грудничков, выпав из них, оказались в больнице. И это только подтвержденные случаи! Однако американцы в своем исследовании упоминают только о слинг–сумках. В них ребенок действительно лежит буквой «С», а не горизонтально. Вот эти держатели на самом деле опасны, пишет « СБ ».

Дмитрий Тесаков, ведущий научный сотрудник РНПЦ травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук:

Умные вещи созданы для умных людей. Малыша можно носить в таких сумках не больше 1,5 — 2 часов. Потом нужно сделать перерыв. Если же игнорировать эти рекомендации, то в будущем у ребенка могут возникнуть проблемы со здоровьем. К примеру, не исключено нарушение осанки, искривление позвоночника — сколиозы, которые ведут к еще более сложным заболеваниям внутренних органов.

Нужно позаботиться о физическом развитии ребенка: лучше лишний раз сделать зарядку, искупать его, поиграть.



Ольга Шереметьева, заведующая педиатрическим отделением 19–й минской детской поликлиники:

Я придерживаюсь такого мнения, что подбирать переноски нужно индивидуально, с помощью педиатра или к слингоконсультанта. Важно сделать правильный выбор. Главное — не покупать слинг–сумки.

