Слепой сможет различать цвета

Путь, по которому нужно идти в программе интеграции слепых в обществе, на протяжении двух дней обсуждали в городе над Бугом. В Бресте подвели итоги 1-ой Международной выставки тифлотехнических средств реабилитации для инвалидов по зрению.

Свою продукцию на ней представили 10 фирм-производителей Беларуси, России, Польши, Германии и Литвы. За два дня работы с новинками познакомились около 1000 человек. А несколько десятков предприятий договорились о совместной работе.

Магнитола, наручные часы и телефонный аппарат с синтезатором речи, диктофоны - таков "джентльменский набор" каждого незрячего. Сегодня его можно значительно расширить. На 1-ой в республике Международной выставке средств реабилитации для инвалидов по зрению выставлены десятки современных новинок. Самые большие очереди выстраиваются возле компьютеров со специально встроенными голосовыми программами.

Аппарат для воспроизведения цифровых "говорящих" книг на флэш-картах; читающая машина, обеспечивающая незрячему человеку возможность чтения плоскопечатных текстов с помощью речи; устройство, которое позволяет определять слепому цвета и даже новая ультразвуковая трость - здесь все, что может сделать жизнь таких людей более комфортной.

Представители региональных организаций "БелТИЗ" высказали

предложение проводить подобные выставки в каждой области. Таким образом, с новинками смогут познакомиться больше незрячих людей. А для того, чтобы они имели возможность приобрести их, предоставлять инвалидам беспроцентные кредиты.