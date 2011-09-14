Сколько должен весить рюкзак школьника вместе с учебниками?

Сейчас действуют жесткие требования: если речь идет об учебниках для учащихся начальной школы, то он не может весить более 300 г, для учащихся 4-6-х классов - не более 400 г, для 7-9-х классов - не более 500 г, для старшеклассников - до 600 г. Об этом заявила журналистам во время пресс-конференции заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла МАЛАХОВА.

Вместе с письменными принадлежностями вес ежедневного комплекта учебников для учащихся 1-го и 2-го классов школ не должен превышать 1,5 кг. Для учеников 3-4 классов - 2,5 кг, 5-х и 6-х - 3 кг, 7-х и 8-х - 3,5 кг и 9-11-х классов - 4 кг.

Алла Малахова рассказала журналистам и о гигиенические требованиях к ученическим ранцам, рюкзакам и портфелям: вес кожгалантерейных изделий, рассчитанных на учащихся начальных классов, должен быть не более 600-700 г. А рюкзак или портфель, рассчитанный на учащихся средних и старших классов, должен весить не более килограмма. Значит, общий вес рюкзака старшеклассника вместе с комплектом учебников должен быть в пределах 5 кг. Кроме веса, ограничена также ширина портфеля, его высота и даже количество накладных карманов, так как чем больше карманов, тем большей будет у подростка соблазн положить туда что-то лишнее.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу медицинского сопровождения эксперимента по внедрению в учебном процессе в начальной школе нетбуков, специалист сообщила: «О массовом переходе школы на использование нетбуков говорить пока преждевременно. Вообще во время эксперимента будет изучаться целесообразность использования нетбуков в учебном процессе. Принесет ли оно ожидаемый педагогический эффект? И тем более не стоит думать, что нетбук заменит школьникам книгу. Следует иметь в виду, что чтение книг не только тренирует зрительную память, но и способствует развитию у детей грамотности, чего не скажешь о компьютере. Признаюсь, что мы обеспокоены довольно небольшим экраном нетбуков. Поскольку ранее нетбуки в школах не использовались, то и соответствующих гигиенических нормативов не существует: предстоит определить, каким должен быть шрифт, безопасный для детского глаза, каким должен быть фон, контрастность экрана, установить расстояние между строками и т. д. Пока что жестко регламентируется время, в течение которого разрешается использовать на уроке нетбук - не более 15 минут. Хотя, честно говоря, время, которое ребенок проводит перед домашним компьютером, не контролирует никто, даже родители. И именно дома дети теряют свое зрение. Между тем, компьютеры есть дома в 80 процентов белорусских школьников».