Сколиоз у ребенка. Сколиоз приводит к ухудшению общего самочувствия ребенка

Определить, что осанка нарушена, можно по характерным симптомам: ребенок мало играет в подвижные игры, жалуется на боль в спине и сутулится.

Антонина Топтун, врач по лечебной физкультуре:

Когда немножко приподнят подбородок, раздвинуты плечи, ось позвоночника остается ровная, кости таза также должны быть ровными.

Вот она – идеальная осанка, к которой должен стремиться каждый ученик. Получается это, к сожалению. Не у всех.

Галина Бугоркова, инструктор по лечебной физкультуре:

Плечи на разном уровне, то есть одно плечо ниже, а другое выше. Соски должны быть на одинаковом уровне.

Определить, что осанка нарушена, можно по характерным симптомам: ребенок мало играет в подвижные игры, жалуется на боль в спине и сутулится.

Галина Бугоркова:

Каждые полгода ребенок должен провериться у ортопеда. Ребенка я выписываю и рекомендую через три месяца обязательно провериться.

Если осанка уже нарушена, то мало ребенка у врачей проверять, нужно его еще и регулярно тренировать. Ведь, как говорят ортопеды, правильная осанка от природы не дается, ее нужно в себе воспитывать.

Исправлению осанки у ребенка школьного возраста способствует выполнение утренней гимнастики, укрепляющей мышечный корсет.

Галина Бугоркова:

Можно в волейбол. Обязательно плавание. Исключается теннис. И зимой – лыжи с двумя палками.

Если не заниматься исправлением нарушенной осанки у ребенка, все может закончиться неприятным диагнозом «сколиотическая болезнь»

Галина Бугоркова:

Если постоянно нарушать, скажем, стоять на одной ноге, то мышцы сзади не успевают справиться и тянут за собой позвоночник. Получается искривление. Это в лучшем случае сколиотическая осанка, а ведь бывает и сколиоз.

Помните, что без своевременной коррекции сколиоз может привести не просто к видимому косметическому дефекту, но и к ухудшению общего самочувствия ребенка.

Галина Бугоркова:

Ведь страдают внутренние органы: сердце, легкие, желудок.

А тем ученикам, у которых с осанкой пока все в порядке, не помешает выполнение профилактических рекомендаций.

Галина Бугоркова:

Жесткая постель, маленькая подушечка. Не совсем без подушки, а маленькая – под ушко, как мы говорим. Желательно на животе или на спине.

Оксана Некрасова, главный педиатр Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Не стоит забывать о том, что страдает не только позвоночник, но и внутренние органы, потому что при неправильной позе ребенка страдают легкие, нарушается функция дыхания. Мы отмечаем, что у детей, страдающих сколиозом либо серьезными, выраженными нарушениями осанки, страдает и сердечно-сосудистая система. Все это в комплексе может привести к серьезным заболеваниям.