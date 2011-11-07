Скидку 5% на лекарства получат пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и матери в декретном отпуске

Новости Беларуси, Минск. Более 40 аптек Минской области снизили цены на белорусские лекарства.

Еще год назад она и сама работала провизором. Сейчас Екатерина в декретном отпуске. Сироп для сына, говорит, отныне не столько пахнет бананом, сколько скидкой.

Екатерина Рымкович:

В основном, покупаю препараты белорусского производства. И для маленького, и для взрослых. Получается значительная экономия.

Аптека — именно то место, где можно изучить болезни белорусов. В топе самых востребованных лекарства от боли в сердце, суставах и голове.

Снижение цен на белорусские лекарства для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и матерей в декретном отпуске — как бальзам на сердце. Только в одну аптеку Дзержинского района таких покупателей приходит более 10 в день. Средний чек каждого — 50 тысяч рублей. В основном покупают лекарства отечественного производства.

Ольга Похажалова, фармацевт-рецептор аптеки №31 поселка Энергетиков:

У нас нет перебоев с лекарствами. Представлены как наши, так и зарубежные препараты. Я не заметила, чтобы покупать стали меньше. Наоборот, в преддверии эпидемии гриппа больше покупают, и у нас есть весь необходимый ассортимент.

Более трети лекарств в аптеке — отечественного производства. Еще несколько лет назад эта цифра не превышала 10%. Благодаря импортозамещению лекарства значительно дешевле, а фармацевтический рынок Беларуси не зависит от зарубежных поставщиков.

Наталья Курбеко, начальник отдела фармацевтической информации и анализа РУП «Минская фармация»:

Что касается ассортимента, то белорусский производитель год от года его расширяет. Они очень активно работают по импортозамещению, на спрос.

В ближайшее время примеру Минска, Минской и Витебской областей последуют остальные регионы. Для получения льготы на лекарства понадобится документ, подтверждающий право на нее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.