Система столичного здравоохранения хромает

50% жителей Минска не довольны работой столичных медиков.

Очереди в поликлиниках, невнимательность специалистов и нехватка персонала - вот основные причины столь не благожелательной оценки минчан.

Городские власти сегодня диагностировали работу системы здравоохранения столицы. Серьезных заболеваний не выявили, но профилактика требуется. Самое главное достижение труда столичных медиков - снижение смертности и увеличение рождаемости. Удалось также снизить уровень заболеваемости горожан и инвалидности. И несколько улучшить материально-техническую базу столичных медицинских учреждений.

Предстоит ликвидировать очереди в поликлиниках, решить вопрос со строительством новых учреждений - особенно в районах новостроек. В "Малиновке" и "Сухарево" уже их не достаточно. Еще одна забота столичных врачей - профилактика заболеваний. По мнению городских властей, это позволит уменьшить количество пациентов в поликлиниках. Впрочем, самый насущный вопрос в системе столичного здравоохранения все же кадровый. Столичные больницы и поликлиники медицинским персоналом укомплектованы только на 70%. Причина - невысокая зарплата и отсутствие жилья. Даже в общежитие поселиться - проблема. Очередь расписана на четыре года вперед.

Председатель Мингорисполкома считает, что поднять престиж профессии врача в столице можно и нужно. Условия для этого есть, главное - желание. Кроме того, здоровье человека, отметил Михаил Павлов, формирует среда. Чистота городских улиц и экология - тоже залог здоровья минчан.