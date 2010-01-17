Сигареты в Финляндии будут продавать из-под прилавка

Финские власти ужесточили законы, направленные на борьбу с курением. Отныне табачную продукцию запретят выставлять на витринах магазинов страны.

Согласно новому закону, владельцев магазинов обяжут до весны убрать все витрины с табачными изделиями. Курильщикам при покупке сигарет придется спрашивать их у продавцов, которые будут доставать желаемое из-под прилавка.

Закон также запретит курить в машине, если в ней находится несовершеннолетний. Кроме того, в течение ближайших трех лет в Финляндии планируется демонтировать все автоматы по продаже сигарет.

Такая законодательная инициатива предпринята в рамках программы по полному искоренению курения – по словам государственного секретаря Илкки Оксалы, Финляндия поставила цель стать первой страной, избавившейся от этой вредной привычки «раз и навсегда». Власти рассчитывают достичь этого в ближайшие 30 лет, передает MIGnews.com.