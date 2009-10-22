Сибирские ученые разработали новое средство от похмелья

Исследователи под руководством доктора технических наук Александра Просекова изобрели средство против негативных последствий употребления алкоголя на основе хлебопекарных дрожжей. Как обещают ученые, ферментный препарат будет заметно эффективней и дешевле современных аналогов, пишет NEWSru.com.
Хлебопекарные дрожжи способны разлагать этиловый спирт и альдегид уксусной кислоты, являющийся основным источником неприятных ощущений после злоупотребления спиртным.
Как известно, антипохмельные средства устраняют симптомы абстинентного алкогольного состояния - головную боль, дискомфорт в желудочно-кишечном тракте и общее недомогание. Однако действие аспирина и кофеина для некоторых людей оказывается слишком агрессивным. Такие препараты не только имеют массу побочных эффектов, но еще и дорого стоят, и потому доступны не всем "страдальцам".