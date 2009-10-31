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Школы Минска в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ закрыты на карантин

31 октября 2009 13:15
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Об этом сообщили в комитете по образованию Мингрисполкома. «Каникулы в учреждениях образования столицы продлены на неделю», - отметили в комитете.В свою очередь главный санитарный врач Минска Федор Германович сообщил, что пока официального решения о закрытии школ Минска на карантин не принято. «С целью снижения рисков возникновения локальных эпидемических осложнений в школах и ограничения вовлечения детей и учителей в эпидпроцесс рассматривается вопрос продления каникул до 6 ноября», - сказал он, отметив, что продление каникул на неделю позволит предотвратить риск заболеваемости ОРВИ или гриппом среди школьников и учителей. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в самое ближайшее время, передает БЕЛТА.
# Здоровье

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